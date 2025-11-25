День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 05:12

Ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» оценили в сотни миллионов рублей

ТАСС: ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» Разина оценили в 500 млн рублей

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Продюсер легендарной группы «Ласковый май» Андрей Разин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, а ущерб по делу оценивается примерно в 500 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Следствие считает, что он годами использовал поддельный договор для незаконного получения авторских вознаграждений.

Материальный ущерб составил около 500 млн рублей. Вместе с тем сумма пока неокончательная и может измениться к концу следствия, рассказал собеседник агентства.

Адвокат семьи солиста музыкального коллектива Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила агентству, что уголовное дело в отношении Разина было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны были быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. Вдова поэта признана по уголовному делу потерпевшей стороной. Если вина Разина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что один из бывших владельцев бренда «Ласковый май» Николай Коржиков подал иск в арбитражный суд Москвы против компании «Тумач Продакшн», которая занималась съемками популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также заявление было направлено против вдовы Шатунова Светланы.




Андрей Разин
Ласковый май
следствие
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ГД рассмотрит законопроект о защите собственников жилья на вторичном рынке
Разнесли позиции ВСУ в Красноармейске: успехи ВС РФ к утру 25 ноября
Врач назвала безопасную для сердца диету
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Инфекционист рассказал, где человека может поджидать вирус гепатита B
Российские военные применили необычную стратегию при штурме Отрадного
Стало известно, можно ли одновременно работать в декрете и получать выплаты
Немецкие города приблизились к долговой яме
Россиянам рассказали, какое из зимних развлечений является самым бюджетным
Война во сне как знак важных перемен и внутренних конфликтов
Удар дронов ВСУ привел к гибели жителя Таганрога
Многомиллионные доходы, долги, слова об СВО: как живет Михаил Пореченков
Юрист ответил, что грозит за оставленные в общем коридоре дома коробки
Ирина Аллегрова защитила свой бренд на десятилетие
Названа неочевидная ошибка многих пар в сексе
Салат «Мой генерал» для генерала вашего сердца! 5 минут на сборку
Ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» оценили в сотни миллионов рублей
Врач развеяла миф о безопасном курении кальяна
«Проучите их»: основатель Megaupload обратился к Путину
Фаза Луны сегодня, 25 ноября: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.