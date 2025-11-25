Ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» оценили в сотни миллионов рублей ТАСС: ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» Разина оценили в 500 млн рублей

Продюсер легендарной группы «Ласковый май» Андрей Разин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, а ущерб по делу оценивается примерно в 500 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Следствие считает, что он годами использовал поддельный договор для незаконного получения авторских вознаграждений.

Материальный ущерб составил около 500 млн рублей. Вместе с тем сумма пока неокончательная и может измениться к концу следствия, — рассказал собеседник агентства.

Адвокат семьи солиста музыкального коллектива Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила агентству, что уголовное дело в отношении Разина было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны были быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. Вдова поэта признана по уголовному делу потерпевшей стороной. Если вина Разина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что один из бывших владельцев бренда «Ласковый май» Николай Коржиков подал иск в арбитражный суд Москвы против компании «Тумач Продакшн», которая занималась съемками популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также заявление было направлено против вдовы Шатунова Светланы.







