Бывший владелец бренда «Ласковый май» судится с создателями «Слова пацана» Экс-владелец бренда «Ласковый май» подал в суд против создателей «Слова пацана»

Один из бывших владельцев бренда «Ласковый май» Николай Коржиков подал иск в арбитражный суд Москвы против компании «Тумач Продакшн», которая занималась съемками популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также заявление было направлено против вдовы солиста группы Юрия Шатунова Светланы, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что исковые документы были поданы в суд 12 ноября. Их еще не приняли к рассмотрению. Суть претензии Коржикова к кинокомпании и супруге Шатунова не раскрывается, уточнили в агентстве.

Ранее продюсер коллектива «Ласковый май» Андрей Разин подал апелляцию на решение суда, оставившее в реестре Российского авторского общества (РАО) композицию «Розовый вечер». Функционер заявлял о нарушении его авторских прав со стороны РАО.

До этого стало известно, что родственники Шатунова начали работу над проектом с применением голографических технологий. Образ певца планируется воссоздать с использованием искусственного интеллекта, а вокал будет использован из архивных записей.