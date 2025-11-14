«Слово пацана» посмотрели в США и восхитились Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» победил на фестивале RIFF 2025

Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил международную награду, став победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025 в США, сообщили в пресс-службе Wink. Фестиваль входит в число крупнейших киносмотров Восточного побережья и привлекает работы из более чем 20 стран.

Фестиваль проходит уже 14-й год и демонстрирует международную программу фильмов и сериалов. В конкурсе 2025 года участвовали 170 работ. Победа на RIFF стала первой международной наградой проекта.

