Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 19:35

«Слово пацана» посмотрели в США и восхитились

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» победил на фестивале RIFF 2025

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Фото: Wink/Start/НТВ
Читайте нас в Дзен

Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил международную награду, став победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025 в США, сообщили в пресс-службе Wink. Фестиваль входит в число крупнейших киносмотров Восточного побережья и привлекает работы из более чем 20 стран.

Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», дистрибуцией которого в России и за ее пределами занимается Art Pictures Distribution, завоевал приз Best of Festival for Episodic на одном из крупнейших международных кинофестивалей Восточного побережья США Richmond International Film Festival (RIFF), — говорится в сообщении.

Фестиваль проходит уже 14-й год и демонстрирует международную программу фильмов и сериалов. В конкурсе 2025 года участвовали 170 работ. Победа на RIFF стала первой международной наградой проекта.

Ранее стало известно о проведении 24 ноября в Бетховенском зале Большого театра особого концерта, посвященного экранизации романа «Авиатор». Народный артист России Константин Хабенский выступит с чтением фрагментов произведения под аккомпанемент симфонического оркестра Петра Дранги, сопровождаемый демонстрацией кадров из фильма и музыкой Максима Фадеева.

сериалы
победы
США
Слово пацана
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Российские ученые хотят «развернуть» сибирскую реку в сторону Узбекистана
Бывший замминистра энергетики Украины предстанет перед судом
Казанец выдавал себя за психолога и насиловал женщин
Усыновление ребенка, борьба за дочь после ДТП, рецепты: как живет Высоцкая
Новогодние витрины манят: как противостоять импульсивным покупкам, советы
Атака на Саратов, крушение Су-30, лютая зима: что будет дальше
«Слабый политик»: Пашинян начал зачистку перед выборами. Куда смотрит Запад
Хоккейный клуб «Сибирь» выгнал главного тренера из-за одной причины
IPO «ДОМ.РФ» собрало заявки по максимальной цене
Горящий в Подмосковье элитный банный комплекс попал на видео
Военэксперт перечислил главные признаки сильной армии
Секрет идеального паштета: вы не представляете, что добавляет шеф
Четверть проданных в Москве квартир будет снова выставлена на продажу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 ноября 2025 года
Элитный банный комплекс загорелся в российском регионе
Экс-сотрудница УМВД Краснодара лишилась миллионов рублей по решению суда
«Слово пацана» посмотрели в США и восхитились
Путин вмешался в ситуацию с дорогами в России
Не пощадил даже дочку: в Дагестане мужчина пытался вырезать и сжечь семью
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.