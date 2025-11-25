Экс-продюсеру «Ласкового мая» грозит 10 лет тюрьмы. Все о деле Разина

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с песнями коллектива в особо крупном размере. Разина обвиняют в незаконном присвоении более 500 млн рублей. Есть ли шансы привлечь бывшего продюсера к ответственности, учитывая, что он давно не живет в РФ, — в материале NEWS.ru.

В чем суть конфликта Разина и семьи Шатунова

Конфликт между солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым, автором песен Сергеем Кузнецовым с одной стороны и продюсером Андреем Разиным с другой начался еще в 1992 году, когда группа распалась. Шатунов переехал жить в Германию, Разин перебрался в США. В судах продюсер заявлял, что Кузнецов передал ему права на 27 песен «Ласкового мая» в 1992 году, но позже выяснилось: договор, который предъявил продюсер, поддельный.

В июне 2022 года Шатунов умер от обширного инфаркта, автор песен Сергей Кузнецов скончался вслед за ним. Разин продолжил судиться за песни уже с наследниками Шатунова — его вдовой Светланой Чумаковой, сыном Дэннисом и дочерью Эстеллой. В августе 2024 года Хостинский районный суд Сочи признал исключительное право на творчество певца Юрия Шатунова за его семьей. Разину было отказано в апелляционных жалобах.

В мае 2025 года Разин обратился в прокуратуру Турции с заявлением о незаконном использовании песен группы «Ласковый май» Кузнецова. По его версии, автор хитов передал свои права Шатунову, тот в 2013 году делегировал их Разину. Экс-продюсер утверждает, что жена Юрия и его директор заставили Кузнецова, который в 2012 году был признан недееспособным, подписать документы о передаче прав на 195 песен Светлане Чумаковой.

Что нового в деле в отношении Разина

Само дело о мошенничестве в отношении авторских прав на песни «Ласкового мая» и присвоении денежных средств было возбуждено еще в 2021 году. Недавно следователи предъявили Андрею Разину обвинение и объявили в международный розыск. По данным СМИ, ущерб от преступления составил порядка 500 млн рублей, но эта сумма еще не окончательная.

Адвокат семьи Асель Мухтарова-Казарновская заявила, что Разин сейчас находится за рубежом. «Исходя из той информации, которую Разин сообщает в судах, он сейчас находится на территории Турции. Если его задержат, продюсеру грозит до 10 лет колонии», — сказала адвокат.

Что ответил Разин на обвинения

Разин высказался о последних новостях о нем в Instagram (деятельность в РФ запрещена). «Турецкая Республика взяла меня под государственную защиту. Следствие возбудило уголовное дело. И инициаторов этого уголовного дела объявили в розыск. Так, объявлена в розыск Елена Савельева, которая является вдовой Сергея Кузнецова, также Сергей Васильев, адвокат которой это все состряпал. Все их разговоры перехвачены турецкими властями, зафиксировано, где они разрабатывали эту мошенническую схему. И возбуждено уголовное дело. Они объявлены в розыск. Также их подельник Кудряшов (директор Юрия Шатунова), который это все спровоцировал, который все это оплатил. Дабы скрыть убийство и Сергея Кузнецова, и Юрия Шатунова», — заявил продюсер.

Разин добавил, что все эти люди скоро будут доставлены в Турцию, где предстанут перед судом. По его словам, с делом о мошенничестве, которое возбудили против него в РФ и которое должно рассматриваться 1 декабря в Таганском суде, его адвокат не смог ознакомиться.

Бывший адвокат семьи Шатуновых Сергей Васильев, которого Разин обвинил в мошенничестве, от комментариев отказался. «Я этот бред комментировать не буду», — сказал он NEWS.ru.

Какие шансы вернуть Разина в РФ и привлечь к ответственности

Между Россией и Турцией был подписан договор взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц для уголовного преследования. Это значит, что в теории турецкие власти могут выдать РФ российского гражданина, преследуемого по уголовному делу, но все не так просто. Адвокат Леонид Ольшанский пояснил NEWS.ru, что есть масса нюансов.

«Страна имеет право отказать. Допустим, в этом договоре [о международном сотрудничестве] сто пунктов, и если какой-то пункт вызывает сомнение, появляется основание, чтобы отказать в выдаче. Если человек чистый уголовник — убил, украл, угнал, изнасиловал, меньше вопросов, а вот когда речь о мошенничестве, то возникает полемика, почему сразу дело уголовное, а не гражданское. Экстрадиция может быть сильно затруднена», — пояснил Ольшанский.

Адвокат также отметил, что человек может проживать в стране под другой фамилией по поддельным документам, в таком случае его розыск будет малоэффективен.

