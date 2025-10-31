Автоэксперт придумал, как поддержать аккуратных водителей

Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский предложил в беседе с НСН поощрять аккуратных водителей скидками на полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Он отметил, что размер платежей по ОСАГО постоянно растет и стал «неподъемным».

Нужно ослабить бремя для водителей и собственников транспортных средств по линии ОСАГО. Самые гигантские платежи для водителей — именно ОСАГО, все остальные — чепуха. Нам надо не распыляться, а весь удар нанести в плане законопроектной деятельности по урезанию аппетитов страховых компаний, — высказался Ольшанский.

По его мнению, эта мера позволит напрямую поддержать законопослушных автомобилистов. Она сформирует стимул для повышения культуры вождения и укрепит доверие людей к государственным институтам, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО снизилась на 3,6% — 251 рубль для автомобилистов с хорошим коэффициентом бонус-малус (КБМ). С помощью КБМ владельцев машин поощряют за соблюдение аккуратного стиля вождения.