Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 16:42

Автоэксперт придумал, как поддержать аккуратных водителей

Автоэксперт Ольшанский предложил поощрять аккуратных водителей скидками на ОСАГО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский предложил в беседе с НСН поощрять аккуратных водителей скидками на полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Он отметил, что размер платежей по ОСАГО постоянно растет и стал «неподъемным».

Нужно ослабить бремя для водителей и собственников транспортных средств по линии ОСАГО. Самые гигантские платежи для водителей — именно ОСАГО, все остальные — чепуха. Нам надо не распыляться, а весь удар нанести в плане законопроектной деятельности по урезанию аппетитов страховых компаний, — высказался Ольшанский.

По его мнению, эта мера позволит напрямую поддержать законопослушных автомобилистов. Она сформирует стимул для повышения культуры вождения и укрепит доверие людей к государственным институтам, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО снизилась на 3,6% — 251 рубль для автомобилистов с хорошим коэффициентом бонус-малус (КБМ). С помощью КБМ владельцев машин поощряют за соблюдение аккуратного стиля вождения.

ОСАГО
водители
автомобилисты
скидки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У представителя приматов обнаружили способность рационально мыслить
Лукашенко сообщил о замене ядерного арсенала в Белоруссии
В СК объяснили противоречивые показания сына Усольцевых
Появились кадры ликвидации важного для логистики ВСУ моста
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
Автоэксперт придумал, как поддержать аккуратных водителей
Шумахера предупредили о рисках участия в серии гонок IndyCar
Во Владимире ликвидируют неразорвавшиеся снаряды после атаки БПЛА
Умерла одна из первых в США руководителей духового оркестра
Ушел из жизни британский актер-инвалид
«Моська лает на слона»: депутат об угрозах Зеленского в адрес Путина
Платформа здравомыслящих политиков может появиться в ЕС
Россиянам объяснили, когда банк может изменить условия по кредиту
Mash: ореховый бизнес отца Егора Крида задолжал за «коммуналку»
Эксперт объяснил, могут ли заблокировать Telegram и WhatsApp в России
Физик предупредил, что из-за ИИ масса людей станут невостребованными
«Общался с алкоголиками и бомжами»: вдова Балабанова о его поисках правды
Блогеру Шабутдинову вынесли приговор: на сколько он сядет, что он сделал
Диетолог рассказала о неочевидной пользе овсянки
«Все время грозит кризис»: глава АРБ о цифровом рубле, ипотеке, вкладах
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября
Россия

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.