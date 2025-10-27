Стало известно, как изменилась стоимость ОСАГО для россиян «Авто Mail»: стоимость ОСАГО снизилась на 3,6% для водителей с хорошим КБМ

Стоимость полиса ОСАГО, по данным аналитиков, снизилась на 3,6% — 251 рубль для автомобилистов с хорошим коэффициентом бонус-малус (КБМ), пишет «Авто Mail». С помощью КБМ владельцев машин поощряют за соблюдение аккуратного стиля вождения.

Для тех, у кого высокие значения КБМ, цены на ОСАГО уменьшились на 6,3%. Таким образом, выгода составила 1870 рублей.

В целом средняя стоимость полиса в третьем квартале 2025 года снизилась для водителей со всеми значениями КБМ. Так, для начинающих водителей с этим коэффициентом страхование подешевело на 1,3% — 213 рублей.

Ранее юрист Екатерина Романова заявила, что с ноября 2025 года камеры фотовидеофиксации начнут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО. Если в базе данных не будет найден договор, владельцу придет штраф.