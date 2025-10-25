Россиянам напомнили о скорых изменениях в налогах и ОСАГО

Россиянам напомнили о скорых изменениях в налогах и ОСАГО Юрист Романова: изменения в налогах, связи и наследовании ждут россиян в ноябре

С ноября в России вступают в действие новые правила, которые затронут сферы налогов, автострахования, мобильной связи и наследования, рассказала RT исполнительный директор Профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова. В частности, Федеральная налоговая служба получит возможность списывать долги с физических лиц напрямую со счетов, минуя судебные разбирательства. Это произойдет, если гражданин проигнорирует уведомление в личном кабинете.

Важное нововведение ждет автомобилистов, продолжила юрист. Камеры фотовидеофиксации начнут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО. Если в базе данных не будет найден договор, владельцу придет штраф.

Первое нарушение оценивается в 800 рублей, повторное — в несколько тысяч. При этом никаких поблажек не предусмотрено: даже если автомобиль не останавливал инспектор, постановление может быть вынесено автоматически, — отметила Романова.

В сфере связи уже с 1 ноября абонентам заблокируют все сим-карты сверх лимита в 20 номеров на человека. Это поможет бороться с мошенниками, объяснила эксперт.

Помимо этого, с 24 ноября нотариусы обязаны информировать наследников о долгах умерших, что заставит граждан серьезнее подходить к решению о принятии наследства. Романова пояснила, что эти шаги могут стать переходом к системе «точной настройки» контроля, где последствия нарушений становятся неотвратимыми.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует изменить систему тарифов по ОСАГО, расширив коридор цен и увеличив коэффициенты для регионов с высоким уровнем страхового мошенничества. Нововведения одобрены советом директоров ЦБ и вступят в силу после регистрации в Минюсте.