Банк России скорректирует тарифы на ОСАГО

Банк России планирует изменить систему тарифов по ОСАГО, расширив коридор цен и увеличив коэффициенты для регионов с высоким уровнем страхового мошенничества, сообщили «Известия». Нововведения одобрены советом директоров ЦБ и вступят в силу после регистрации в Минюсте.

В рамках реформы тарифный коридор по ОСАГО расширят на 15% в обе стороны для легковых автомобилей и на 40% — для мотоциклов. Как пояснил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, в настоящее время страховщики вынуждены устанавливать цены ближе к верхней границе, что ограничивает возможность индивидуального подхода к клиентам. Новые параметры базовых ставок позволят сделать систему более гибкой, отметил он.

Кроме того, ЦБ планирует увеличить территориальные коэффициенты для регионов с высоким уровнем нарушений в сфере автострахования.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов рассказал, что законопроект о штрафах за отсутствие полисов ОСАГО примут к 1 ноября, но не факт, что система начисления штрафов сразу заработает. По его словам, первое время система будет действовать в тестовом режиме, без вынесения штрафных постановлений.