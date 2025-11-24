Деньги или бесплатное лечение: почему Емельяненко попал в рехаб на телешоу

В реалити-шоу «Звезды под капельницей» на канале «Пятница!» место ушедшей Анастасии Волочковой занял боец ММА Александр Емельяненко. Появление на экране спортсмена стало для многих сюрпризом. Зачем Емельяненко «Звезды под капельницей», что он хочет получить от реалити и есть ли шанс, что боец еще вернется в большой спорт, — в материале NEWS.ru.

Что рассказал в шоу Емельяненко, как его приняли участники

Во втором выпуске реалити-шоу «Звезды под капельницей» появился новый участник — 44-летний боец ММА Александр Емельяненко. Его приход смотрелся весьма эффектно. После операции из-за межпозвоночной грыжи и частичного онемения ног спортсмен передвигается с трудом, опираясь на трость. Блогер Александр Габар, к которому в комнату подселили Емельяненко, даже сравнил его со стариком.

Емельяненко никогда не скрывал, что страдает от алкоголизма. Спортсмен рассказал, как у него сформировалась зависимость.

«Я жил как хотел. Я не жил в каких-то ограничениях. Нас четыре ребенка. Отец — рабочий, мать — учительница. Сколько они зарабатывали? Да нисколько! Буханку хлеба белого не могли себе позволить, потому что она на две копейки дороже стояла. Я понял, что мне так жить не нравится. Я пошел на улицу, потом спортом стал зарабатывать. Зарабатывал, прожигал. Жил в свое удовольствие. Начинаешь столы в ресторане накрывать. Кричишь: „Я за всех плачу! Официант, сюда!“» — сказал боец.

Александр Емельяненко Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Емельяненко признался, что в какой-то момент он настолько обленился, что перестал выходить из дома и нанял человека, который покупал ему еду и алкоголь в магазине (в те годы доставка еще не была так развита. — NEWS.ru). Спортсмен обмолвился, что по причине алкогольной зависимости отсидел два срока. Причина первой судимости спортсмена, которую он получил в начале двухтысячных, неизвестна. Предположительно, он попал в тюрьму за хулиганство. Во второй раз Емельяненко был судим в 2015 году за изнасилование своей домработницы.

Спортсмен раскрыл, что 15 лет не общается со своим братом, известным спортсменом Федором Емельяненко, три года не видел свою жену и что самый любимый его человек — это его дочь. В шоу также было сказано, что Емельяненко в последнее время проходил реабилитацию от алкоголизма в Ингушетии и из обычного рехаба попал в звездный.

Участники шоу приняли Емельяненко позитивно. Блогер Габар обрадовался, что у него будет такой сосед, его даже не смутил громкий храп бойца ночью. Маша Малиновская призналась, что однажды вела бой с Емельяненко и для нее он похож на медвежонка.

Зачем Емельяненко пришел на проект, вернется ли он в спорт

Продюсер Серей Дворцов предположил, что боец решил сэкономить на реабилитации, которая стоит недешево, и заработать денег. По его версии, в Ингушетии Емельяненко, наверное, платил за рехаб, здесь же, скорее всего, ему могли пообещать хороший гонорар за участие в шоу.

«Думаю, ему заплатили порядка 7–9 млн рублей. Для него это возможность напомнить о себе, поднять свой рейтинг, потому что, к большому сожалению, слава и популярность часто приходят благодаря таким вот шоу. К тому же сейчас у Александра, скорее всего, не так много возможностей зарабатывать», — сказал Дворцов.

Александр Емельяненко Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В шоу Емельяненко заявил, что хочет вернуться на ринг, так как ничего больше не умеет. Его менеджер Ваха Шанхоев подтвердил намерения бойца ММА NEWS.ru.

«Да, это так. Врачи говорят, что это возможно, если Александр будет правильно восстанавливаться. Сейчас его главная задача — реабилитация», — сказал Шанхоев.

