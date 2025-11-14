Измена или кризис пяти лет? Почему Богатырев подал на развод с Арнтгольц

СМИ сообщили о возможном разводе Марка Богатырева с супругой-актрисой Татьяной Арнтгольц. Звезда сериала «Кухня» якобы подал заявление о расторжении брака в Лефортовский суд Москвы. Пара прожила вместе пять лет, у нее есть четырехлетний сын. Что стало причиной разлада в семье артистов, возможно ли примирение, с кем останется ребенок — в материале NEWS.ru.

Как познакомились актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц

Со стороны Богатырев и Арнтгольц казались красивой и гармоничной парой. Оба востребованные, яркие киноактеры, на момент встречи они были свободны. Ранее Арнтгольц состояла в браке с коллегой Иваном Жидковым, у них родилась дочь Мария. Богатырев не был женат, но пытался строить романтические отношения с артисткой «Кухни» Еленой Подкаминской.

Он познакомился с Арнтгольц на съемках сериала «Наживка для ангела», где она исполнила роль его жены. За кадром между актерами завязалась дружба. Когда Марк попал в больницу, Татьяна приехала его навестить. Позже артисты стали встречаться.

В 2019-м стало известно, что в Таиланде артист сделал возлюбленной предложение. Актеры поженились год спустя, а в 2021-м у них родился сына Данила. Супруги не раз заявляли о том, что у них совпадают взгляды на жизнь и семейные ценности.

Что известно о возможном разводе актеров Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц

10 ноября стало известно, что Богатырев якобы подал заявление о расторжении брака в мировой суд. Это означает, что, скорее всего, супруги договорились о том, с кем будет жить их сын. Они не имеют финансовых и имущественных претензий друг к другу. При этом на днях в беседе с журналистами Богатырев опроверг информацию о разводе.

«Это все слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка», — заявил он. Однако в суде подтвердили факт подачи заявления.

За день до обращения в суд актер написал в своем блоге, что только время расставит все по своим местам.

«Знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее метисовое сердце… Что-то очень близкое вдруг становится далеким, „далекое“ спешит нравиться и не думает о последствиях… Твое „я“ медленно растворяется в стакане колы, и ты летишь вдоль голых страниц своего „бессознательного“ — в горячее неизбежное будущее. Шерше ля фам», — написал Богатырев.

Актеры Марк Богатырев в роли Григория Мелехова и Татьяна Арнтгольц в роли Аксиньи Астаховой в сцене из музыкально-драматического спектакля ‭«Тихий Дон» Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Мог ли Богатырев подать на развод с Арнтгольц из-за измены

Эксперт по демографии Дмитрий Донской сообщил NEWS.ru, что причинами разводов в России, как правило, становятся финансовые трудности, супружеская измена, алкогольная или наркотическая зависимость одного из супругов, а также проблемы в общении.

«Около 23% россиян указывают на постоянные ссоры с партнером и неумение находить компромиссы. Это приводит к эмоциональному отдалению и охлаждению чувств», — отметил демограф.

По его мнению, одной из основных причин расторжения браков является адюльтер. Количество мужских измен составляет 70–80%, однако женщины чаще прощают супругов и остаются в браке. Если изменяют жены, то мужчины значительно реже прощают вторую половину.

Эксперт предположил, что причиной развода Богатырева и Арнтгольц был адюльтер.

Что сказал психолог о возможном разводе актеров Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц

Психолог Оксана Митрофанова заявила NEWS.ru, что пятилетие совместной жизни является одним из критических этапов брачного союза.

«Этот сложный психологический рубеж проходят всего лишь 30% пар. По статистике из 10 браков семь завершаются разводом. Это страшно, так как семейные ценности улетают в трубу», — подчеркнула психолог.

Она напомнила, что знаменитости часто опровергают информацию о разводе. Так было во время разрыва отношений Полины и Дмитрия Дибровых, а также Оксаны Самойловой и Джигана. По мнению Митрофановой, публичные люди не хотят привлекать внимания общественности к расторжению брака, чтобы не появились новые и неприятные обстоятельства расставания. Они также пытаются оградить детей от стресса.

«У людей из мира кино романы с коллегами — частое явление. Может быть, в этой паре (Богатырев и Арнтгольц) случился адюльтер или банально кризис, который пара не прошла. Могут быть скрытые моменты, о которых супруги не хотят говорить», — высказала мнение Митрофанова.

По ее словам, не стоит акцентировать внимание на том, что заявление о расторжении брака подал Богатырев. Скорее всего, супруги совместно пришли к решению о разводе и решили сделать это максимально корректно, договорившись обо всех условиях расставания, добавила Митрофанова.

