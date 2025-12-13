Богатырев впервые появился на публике с сыном после развода Звезда сериала «Кухня» Богатырев впервые появился на публике после развода

Актер Марк Богатырев, известный по главной роли в сериале «Кухня», впервые появился на публике с четырехлетним сыном Данилом после официального расторжения брака, сообщает Super.ru. Отец и сын посетили премьеру мультфильма «Три богатыря и свет клином», которая прошла в московском кинотеатре «Художественный».

Этот совместный выход привлек внимание общественности, поскольку актер обычно крайне редко делится подробностями личной жизни и почти не появляется с ребенком на светских мероприятиях.

Недавно стало известно, что брак актера с актрисой Татьяной Арнтгольц официально расторгнут. 11 декабря суд утвердил развод, хотя ни сами бывшие супруги, ни их представители на заседании не присутствовали. До этого он отрицал в разговорах с журналистам, что его брак с Арнтгольц дал трещину.

