Рехаб, возвращение в спорт, грыжа, тюрьма: как живет Александр Емельяненко

Боец ММА Александр Емельяненко еще может вернуться в большой спорт, сообщил NEWS.ru его менеджер Ваха Шанхоев. Что у Емельяненко за проблемы, что известно о его алкогольной зависимости, как он живет?

Что известно о возвращении Емельяненко в спорт

По словам Шанхоева, многое будет зависеть от того, насколько успешно Емельяненко пройдет реабилитацию после операции по удалению межпозвоночной грыжи.

«Да, это так, [Емельяненко может вернуться на ринг]. Врачи говорят, что это возможно, если Александр правильно будет восстанавливаться. Сейчас его главная задача — реабилитация», — сказал он.

Ранее в реалити-шоу «Звезды под капельницей» на канале «Пятница!» 44-летний Емельяненко заявил, что в будущем готов вернуться на ринг, так как ничего больше не умеет.

В марте 2025 года Емельяненко в своем Telegram-канале опубликовал видео из больничной палаты. Боец сообщил, что у него «разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью придавила спинной мозг». Спортсмен заявил, что у него «отнялись ноги», а на реабилитацию уйдет 10 месяцев. Из-за проблем со спиной Александр снялся с боя-реванша против поп-ММА-блогера Артема Тарасова, который пожелал ему скорейшего выздоровления. Поединок должен был состояться 29 марта на турнире «Осьминог-5» в Минске.

Александр Емельяненко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойца прооперировали в НИИ имени Н. В. Склифосовского. В апреле Емельяненко отклонил предложение врачей оформить инвалидность, так как хотел вернуться в спорт. Сейчас спортсмен передвигается с тростью.

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что Емельяненко пришел на шоу «Звезды под капельницей», чтобы сэкономить на реабилитации, которая стоит недешево, и заработать денег.

«Думаю, ему заплатили порядка 7–9 млн рублей. Для него это возможность напомнить о себе, поднять свой рейтинг, потому что, к большому сожалению, слава и популярность часто приходят благодаря таким вот шоу. К тому же сейчас у Александра, скорее всего, не так много возможностей зарабатывать», — пояснил Дворцов.

Емельяненко начал профессиональную карьеру в 2003 году. За это время он провел 39 боев, из них выиграл 29, девять раз потерпел поражение, один поединок закончился ничьей. Емельяненко — трехкратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта по дзюдо и самбо, чемпион ProFC 2010, чемпион РЕН ТВ 2019.

Что известно об алкоголизме Емельяненко

Емельяненко не скрывал, что страдает запойным типом алкоголизма. По его словам, зависимость возникла из-за деструктивного образа жизни в прошлом.

«Да, наверное, так и есть. У меня всегда такая жизнь: утром — тренировки, вечером — разборки. Потом отмечаешь что-нибудь, потом выбиваешь долги. Нам в 1990-е годы принадлежали девять питейных заведений — шесть ресторанов и три бара», — признался спортсмен.

В 2022 году Емельяненко проходил лечение от алкоголизма в медцентре Екатеринбурга. В июле 2023 года боец оказался в реабилитационном центре «Иман» в Ингушетии и тоже лечился от зависимости. Позднее он стал работать в учреждении. С 2024 года Александр является советником по связям с общественностью и общественными организациями медцентра.

Александр Емельяненко, подозреваемый в изнасиловании, в зале заседаний Симоновского суда Москвы в 2014 году Фото: Александр Вильф/РИА Новости

За что Емельяненко сидел в тюрьме

Емельяненко дважды был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы. Первый раз он попал за решетку в конце 1990-х годов. Подробности того, что привело его к заключению, а также точный срок отбывания наказания остаются неизвестными.

«Я не совершал того, за что меня посадили, мне понапридумывали кучу статей. Ко мне в тюрьму приехал Федя (старший брат Александра, боец ММА. — NEWS.ru) и сказал: „Меня к тебе отправили те люди, которые тебя посадили. Если ты перед ними через меня извинишься, то получишь условный срок“. Я ответил: „Слушай, Федь, если я так поступлю, то парни меня не поймут. Давай не будем больше поднимать эту тему“», — рассказывал Александр.

В 2014 году домработница бойца Полина Степанова обвинила его в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и похищении документов. Спортсмен признал вину. Емельяненко приговорили к 4,5 года лишения свободы. В ноябре 2016-го боец вышел по УДО, остаток срока ему заменили исправительными работами.

Употребление алкоголя вредит здоровью.

