День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 18:12

Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт

Менеджер Александра Емельяненко: боец ММА может вернуться на ринг

Александр Емельяненко Александр Емельяненко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Боец ММА Александр Емельяненко еще может вернуться в большой спорт, сказал NEWS.ru его менеджер Ваха Шанхоев. Он добавил, что многое будет зависеть от того, насколько успешно спортсмен пройдет реабилитацию после операции по удалению межпозвоночной грыжи.

Да, это так, [Емельяненко может вернуться на ринг]. Врачи говорят, что это возможно, если Александр правильно будет восстанавливаться. Сейчас его главная задача — реабилитация, — сказал Шанхоев.

Александр Емельяненко стал участником реалити-шоу «Звезды под капельницей». Он никогда не скрывал свою алкогольную зависимость. В шоу Емельяненко заявил, что в будущем готов вернуться на ринг, так как ничего больше не умеет. Не так давно у спортсмена выявили межпозвоночную грыжу, у него частично онемели ноги, была проведена операция. Сейчас Емельяненко передвигается с тростью.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Никита Джигурда мог получить от 3 млн рублей за скандал с балериной Анастасией Волочковой на реалити-шоу «Звезды под капельницей». По его мнению, именно это стало причиной, по которой звезды согласились увидеться. Джигурда и Волочкова снялись в первом выпуске реалити и выбыли из шоу.

Александр Емельяненко
шоу
капельницы
ММА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге могут смягчить правила оплаты парковки
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны давать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.