Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт

Боец ММА Александр Емельяненко еще может вернуться в большой спорт, сказал NEWS.ru его менеджер Ваха Шанхоев. Он добавил, что многое будет зависеть от того, насколько успешно спортсмен пройдет реабилитацию после операции по удалению межпозвоночной грыжи.

Да, это так, [Емельяненко может вернуться на ринг]. Врачи говорят, что это возможно, если Александр правильно будет восстанавливаться. Сейчас его главная задача — реабилитация, — сказал Шанхоев.

Александр Емельяненко стал участником реалити-шоу «Звезды под капельницей». Он никогда не скрывал свою алкогольную зависимость. В шоу Емельяненко заявил, что в будущем готов вернуться на ринг, так как ничего больше не умеет. Не так давно у спортсмена выявили межпозвоночную грыжу, у него частично онемели ноги, была проведена операция. Сейчас Емельяненко передвигается с тростью.

