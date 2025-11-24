Убийцу нашли спустя 25 лет: как раскрыли дело политеховского маньяка?

Следственный комитет РФ рассказал, как удалось раскрыть серию убийств юных девушек, совершенных в конце 90-х годов. Кем оказался политеховский маньяк, скольких он убил, почему ему не дали пожизненное?

Что известно об убийствах в Алтайском крае, где орудовал маньяк

Следственный комитет России рассказал о деле Виталия Манишина, который более 25 лет скрывался от правосудия. В конце 90-х годов он совершил серию жестоких убийств молодых девушек, которые приехали поступать в барнаульский Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ). СМИ тогда окрестили убийцу политеховским маньяком.

По данным следствия, в общей сложности его жертвами стали 11 человек. Семь жертв были еще несовершеннолетними. Девушки пропадали на глазах у сотен людей, прямо с территории политеха.

Как рассказали в СК РФ, следователи знали, что пропавших девушек около университета видели с солидным мужчиной, который предлагал помочь им с поступлением. Под этим предлогом он договаривался встретиться с ними и уговаривал сесть к нему в машину. Одной из его жертв стала мать пропавшей девушки, которая привезла большую сумму «на поступление». Однако по горячим следам его найти не удалось.

«Только через 25 лет стали известны подробности последних минут жизней девушек, которые стали жертвами душителя: насиловал, а потом убивал. Тела прятал в лесопосадке», — сообщили в СК РФ.

В Алтайском крае вынесен приговор по уголовному делу об убийствах 11 местных жительниц Фото: t.me/proc_22

Кем был политеховский маньяк, почему ему удалось остаться на свободе

В 2025 году убийцу удалось найти. Им оказался солидный чиновник — замглавы администрации Калманского района Алтайского края Виталий Манишин. Выяснилось, что за годы после убийств он сделал успешную карьеру: из ветврача — в председателя колхоза, возглавил сельсовет, а затем стал заместителем главы района, даже давал интервью региональному ТВ.

За это время погиб первый подозреваемый по этому делу: одна из студенток опознала в ранее судимом Александре Анисимове человека, который предлагал «решить проблемы» с поступлением. Дома у него нашли топоры, ножи, обрез и наручники. Анисимов изначально отрицал свою вину, но потом написал явку с повинной, в которой назвал мотивом убийства «разбой». Не сумев покончить с собой в камере, он в ходе следственного эксперимента, который проходил на восьмом этаже, смог исполнить задуманное, и его обнаружили под окнами дома. Следователи, которые вели его дело, признавались, что не были уверены в том, что Анисимов был политеховским маньяком.

Виталий Манишин Фото: t.me/proc_22

Старший алтайский криминалист Роман Шаповал рассказал, что возможность найти настоящего преступника появилась благодаря ДНК-исследованиям. Криминалисты предположили, что у политеховского маньяка уже есть преступный опыт, и решили проверить более ранние случаи, никак не связанные с Барнаулом. Перелом в расследовании произошел в 2023 году.

Как оказалось, Манишин начал убивать еще студентом. Ключом к разгадке стали материалы дела об изнасиловании и убийстве 17-летней Людмилы Обидиной в селе Зеленая Дубрава в 1989 году, когда убийце было 19 лет. Молодой человек, которого хорошо знали в селе, попал под подозрение, однако сумел оправдаться.

Только через десятилетия следователям удалось раскрыть это дело. Помогла новая технология — ДНК-анализ, который привел к подозреваемому. Виталий Манишин перед лицом доказательств признался в убийствах.

«Перед следствием предстал не сумасшедший маньяк-психопат, а расчетливый, вменяемый человек, который долгие годы прятал страшные секреты за солидной внешностью», — отмечают в СК.

Как наказали политеховского маньяка, почему не дали пожизненное

1 октября 2025 года суд вынес приговор Виталию Манишину: 25 лет лишения свободы, из которых первые семь лет ему предстоит отбывать в тюрьме, а после — в колонии строгого режима.

Это стало максимальным наказанием, которого требовали гособвинители: по ряду преступлений уже истек срок давности, что не дало суду возможности назначить ему пожизненное лишение свободы.

