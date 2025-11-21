Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв

Следователи ГСУ СК России по Московской области предъявили обвинение 46-летнему жителю Богородского округа Дмитрию Артамошину в убийстве двух девушек. Журналисты окрестили его «богородским маньяком». Как рассказали бывшие сыщики, жертв может быть гораздо больше и раскрыть личности всех пострадавших удастся не скоро. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что известно о «богородском маньяке»

По информации СМИ, житель Ногинска Артамошин якобы заманивал к себе домой жертв через сайты с объявлениями, предлагая им работу няни для сына. Мужчина считал себя эзотериком и был одержим нумерологией, особенно числом 27.

Подозреваемый проживает в СНТ «Звезда», которое находится между городами Ногинск и Электроугли, примерно в 35 километрах от МКАД. В ноябре 2025 года правоохранительные органы получили обращения от матери 19-летней жительницы Королева и сестры 25-летней москвички о том, что девушки бесследно пропали. Одна — 27 июля, вторая — 27 октября.

20 ноября Следственный комитет опубликовал информацию о задержании местного жителя. По данным ведомства, девушки приезжали к нему в дом, проживали в нем, после чего бесследно исчезли.

«Мужчина вводил своих жертв в бессознательное состояние с помощью наркотиков, затем удерживал. По предварительным данным, две женщины погибли», — заявили в СК.

По данным следствия, третьей потерпевшей удалось сбежать, после чего она попала в больницу. Женщина заявила во время допроса, что мужчина заставлял ее принимать наркотики. применяя насилие. Задержанному было предъявлено обвинение в убийстве двух девушек, склонении к употреблению наркотиков двух других женщин, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, пп. «в, г» ч. 2 ст. 230 УК РФ). Обвиняемому грозит пожизненное тюремное заключение.

Следственные органы ГСУ СК России по Московской области предъявили обвинение в убийстве 46-летнему жителю Богородского округа Фото: t.me/gsuskmosobl

Чем занимался подозреваемый в убийствах до задержания

По сведениям СМИ, Артамошин воспитывал вместе с женой девятилетнего сына. Весной его супруга якобы пропала, и он предложил 100 тыс. рублей за любую информацию о ней. На самом деле женщина сменила место жительства.

Теща Артамошина пыталась забрать внука через суд после того, как ее дочь съехала от мужа. СМИ пишут, что обвиняемый якобы заставлял сына смотреть на то, как насилует жертв. В настоящее время с мальчиком работают психологи, его состояние оценивается как тяжелое. У ребенка были диагностированы симптомы посттравматического стрессового расстройства, множественные травмы и шрамы.

По данным журналистов, Артамошина якобы задерживали в 2004 и 2010 годах за угон машины и кражу техники. Мужчина вместе с подельниками напоил алкоголем охранников, чтобы проникнуть в магазин, отмечали СМИ.

Могут ли сыщики обнаружить новых жертв обвиняемого в двойном убийстве

Бывший следователь, поймавший в 2006 году маньяка Сергея Паладьева, адвокат Вадим Багатурия выразил мнение, что улики против задержанного появились благодаря счастливой случайности.

«Если бы девушка не сбежала и не оказалась в больнице, где были зафиксированы телесные повреждения, ничего об этом маньяке не было бы известно. Скорее всего, впоследствии он бы где-то прокололся. Но прошли бы годы, прежде чем все эти преступления были бы раскрыты», — отметил Багатурия в разговоре с NEWS.ru.

Он заявил, что жена Артамошина в какой-то момент могла не выдержать и заявить на мужа в полицию, если бы она подвергалась тем же экзекуциям, что и все остальные жертвы.

«Все очень сильно напоминает типичный фильм ужасов, но это суровая реальность. Безусловно, жертв в этой истории было больше. На первоначальном этапе расследования, шаг за шагом жену Артамошина будут обследовать. Она расскажет что-то новое. Следователи будут изучать место происшествия и искать образцы ДНК других потенциальных жертв. На все это уйдет года полтора, не меньше», — отметил Багатурия.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какое наказание грозит обвиняемому

В беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что Артамошин абсолютно вменяем, действовал целенаправленно, последовательно и четко. Сначала мужчина пытался продемонстрировать, что он доброжелательный и покладистый человек. Но затем он показал свое звериное нутро, предположил эксперт.

«Здесь целый букет статей Уголовного кодекса, которые он нарушил. Статьи тяжкие и особо тяжкие. Этот гражданин должен надолго оказаться в местах лишения свободы, его нужно изолировать от нормального общества», — высказал мнение Игнатов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

Читайте также:

Два трупа в одну ночь. В Москве заговорили о новом маньяке, что известно

«Мчится за мной и показывает нож»: маньяк охотится на женщин в Подмосковье

Инсульт, паралич: как сидит «чайковский маньяк» Исупов, выйдет ли по УДО

Собрался жениться, просит денег: маньяк Пичушкин зажигает в «Полярной сове»

Отец нашел дочь мертвой на заброшке: маньяка ищут уже 11 лет