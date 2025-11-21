Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 09:50

Подозреваемый в убийстве нянь мужчина заставлял сына смотреть на зверства

Подозреваемый в убийстве нянь заставлял сына смотреть на изнасилования жертв

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Девятилетний сын подозреваемого в убийстве девушек из Богородского округа был свидетелем насилия над жертвами, поскольку отец принуждал его наблюдать за этими действиями, утверждает Telegram-канал Baza. В настоящее время с мальчиком работают психологи. Состояние ребенка оценивается как тяжелое: он испытывает сильный страх, а медицинское обследование выявило наличие у него телесных повреждений и шрамов.

Психологи, опросившие сына Дмитрия Артамошина, были шокированы полученными сведениями. Утверждается, что у мальчика диагностировали выраженные симптомы посттравматического стрессового расстройства, а также множественные травмы и шрамы.

Ранее появились данные, что житель Богородского округа Подмосковья подозревается в серии убийств молодых девушек, которых он находил через сайты с объявлениями о вакансиях няни. В ноябре 2025 года правоохранительные органы начали расследование по факту исчезновения 19-летней жительницы Королева и 25-летней москвички. Обе пропавшие девушки проживали в доме задержанного.

дети
происшествия
изнасилования
маньяки
жертвы
няни
психологи
травмы
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге студентка заявила, что поджигала вышки сотовой связи
Стало известно, как мошенники начали обманывать автовладельцев
Московский суд взыскал с германской компании миллиарды евро
Двухмесячная девочка попала в больницу из-за отравления дымом при пожаре
«Крупнейший успех»: военэксперт объяснил важность освобождения Купянска
Бывший сотрудник СБУ рассказал о компроматах НАБУ и САП
В небе над российским регионом засияла таинственная вспышка
В России повысят исполнительский сбор за взыскание долгов
Работа крупного российского перевозчика оказалась заблокирована
Гагин назвал причину побега из Украины «кошелька Зеленского»
Больше 20 детей умерли из-за сиропа от кашля
«Главный диверсант»: россиянам назвали основные причины тромбоза
Главные тренды в рекламе в 2026 году обсудили на НРФ-9 в Москве
Украину предупредили об обрушении фронта уже скоро
Зеленского отговаривают от переизбрания
Россиянка чуть не погибла во время отдыха на пляже из-за медузы
Стало известно, как Лукашенко заставил сдаться Литву
Четверо детей погибли при взрыве на химзаводе в Пакистане
Ким обвинила крупные банки в намерении «уничтожить конкурентов»
Дешево и вкусно: этот рецепт с минтаем станет вашим любимым ужином надолго
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.