Подозреваемый в убийстве нянь мужчина заставлял сына смотреть на зверства Подозреваемый в убийстве нянь заставлял сына смотреть на изнасилования жертв

Девятилетний сын подозреваемого в убийстве девушек из Богородского округа был свидетелем насилия над жертвами, поскольку отец принуждал его наблюдать за этими действиями, утверждает Telegram-канал Baza. В настоящее время с мальчиком работают психологи. Состояние ребенка оценивается как тяжелое: он испытывает сильный страх, а медицинское обследование выявило наличие у него телесных повреждений и шрамов.

Психологи, опросившие сына Дмитрия Артамошина, были шокированы полученными сведениями. Утверждается, что у мальчика диагностировали выраженные симптомы посттравматического стрессового расстройства, а также множественные травмы и шрамы.

Ранее появились данные, что житель Богородского округа Подмосковья подозревается в серии убийств молодых девушек, которых он находил через сайты с объявлениями о вакансиях няни. В ноябре 2025 года правоохранительные органы начали расследование по факту исчезновения 19-летней жительницы Королева и 25-летней москвички. Обе пропавшие девушки проживали в доме задержанного.