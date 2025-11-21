Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 10:44

Раскрыто, могут ли подозреваемого в убийстве двух нянь признать невменяемым

Криминалист Игнатов: подозреваемый в убийстве двух нянь был полностью вменяем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Богородского округа Подмосковья, который задержан по подозрению в убийстве двух нянь, в момент преступлений был абсолютно вменяем и отдавал себе отчет в своих действиях, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, мужчина не просто совершал преступления, а тщательно их планировал, играя роль идеального работодателя, чтобы усыпить бдительность жертв.

Судя по тому, что вытворял подозреваемый в убийстве нянь в Богородске, он абсолютно вменяем. Мужчина все делал целенаправленно, последовательно, четко. Он продумал то, как будет жить, вести себя, искать нянь и общаться с ними. Сначала он должен был показать, что он белый и пушистый, покладистый, доброжелательный, но в процессе общения он начинал проявлять свою звериную личность, настоящее нутро, совершать преступные деяния. Здесь целый букет статей УК, которые он нарушил. И статьи тяжкие и особо тяжкие. Поэтому, по моему мнению, этот гражданин должен надолго оказаться в местах лишения свободы, — высказался Игнатов.

Житель Богородского округа, подозреваемый в убийстве двух девушек, был задержан 20 ноября. Мужчина заманивал жертв через сайты с объявлениями, предлагая работу няни. В ноябре правоохранительные органы получили обращения от матери 19-летней жительницы города Королева и сестры 25-летней москвички с заявлением о безвестном исчезновении девушек.

убийства
криминалисты
Подмосковье
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мозги имейте уже»: Башаров пришел в ярость из-за вопроса о свадьбе
Россиянке грозит срок за ввоз сигар с Кубы
Малышева пристыдила перенесших рак гостей программы «Жить здорово!»
В ХМАО глава управления соцзащиты оказалась в СИЗО
Тела нянь до сих пор не нашли: избежит ли подозреваемый наказания?
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 ноября: где сбои в России
Двух бывших полицейских осудили за дерзкое похищение криптоинвестора
Российских школьников срочно эвакуировали после сообщения о бомбе
Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева признали невменяемым
Наступление ВС РФ на Харьков 21 ноября: бои в трубах, планы после Купянска
Водитель эвакуатора сбил подростка и скрылся с места аварии в Ленобласти
Живой пациент едва не стал жертвой трансплантологов
Заказчикам недостроенных домов в Новосибирске разрешили провести митинг
Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС России
Медведчук оценил, может ли украинская оппозиция создать новое правительство
В Германии раскрыли план Европы по урегулированию конфликта на Украине
Диетолог перечислила продукты, укрепляющие здоровье зубов
Зумер в Краснодаре плюнул в полицейского ради ролика
И. о. вице-премьера Башкирии выслушал приговор за чашкой кофе
На VII муниципальном форуме БРИКС прошел бизнес-завтрак от NEWS.ru
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.