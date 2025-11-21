Раскрыто, могут ли подозреваемого в убийстве двух нянь признать невменяемым Криминалист Игнатов: подозреваемый в убийстве двух нянь был полностью вменяем

Житель Богородского округа Подмосковья, который задержан по подозрению в убийстве двух нянь, в момент преступлений был абсолютно вменяем и отдавал себе отчет в своих действиях, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, мужчина не просто совершал преступления, а тщательно их планировал, играя роль идеального работодателя, чтобы усыпить бдительность жертв.

Судя по тому, что вытворял подозреваемый в убийстве нянь в Богородске, он абсолютно вменяем. Мужчина все делал целенаправленно, последовательно, четко. Он продумал то, как будет жить, вести себя, искать нянь и общаться с ними. Сначала он должен был показать, что он белый и пушистый, покладистый, доброжелательный, но в процессе общения он начинал проявлять свою звериную личность, настоящее нутро, совершать преступные деяния. Здесь целый букет статей УК, которые он нарушил. И статьи тяжкие и особо тяжкие. Поэтому, по моему мнению, этот гражданин должен надолго оказаться в местах лишения свободы, — высказался Игнатов.

Житель Богородского округа, подозреваемый в убийстве двух девушек, был задержан 20 ноября. Мужчина заманивал жертв через сайты с объявлениями, предлагая работу няни. В ноябре правоохранительные органы получили обращения от матери 19-летней жительницы города Королева и сестры 25-летней москвички с заявлением о безвестном исчезновении девушек.