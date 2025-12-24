Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:18

Раскрыто, что могло стать целью взрыва машины ДПС на юге Москвы

Криминалист Игнатов: целью подрыва машины ДПС могло стать запугивание россиян

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Целью устроившего подрыв машины ДПС на юге Москвы могло быть запугивание россиян, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он предположил, что погибшие полицейские могли стать случайными жертвами.

Вероятно, устроивший взрыв на юге Москвы пытался примагнитить взрывное устройство к машине, но в темноте не заметил экипаж ДПС. Целью, скорее всего, была машина сотрудников полиции. Это вряд ли смертник. Обычный подрывник, просто его заметили, он мог упасть, сделать неловкое движение, из-за чего прогремел взрыв. Предположу, что исполнители теракта хотят запугать россиян, чтобы люди жили в страхе. Хотят показать, что для них нет преград, все уязвимы, они никому не дадут спокойно жить, — пояснил Игнатов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС, погибшие в результате взрыва в районе Орехово-Борисово на юге Москвы, оказались молодыми офицерами в возрасте 24 и 25 лет. По данным издания, злоумышленник, который также погиб в результате ЧП, бросил в служебную машину взрывное устройство.

