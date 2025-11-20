Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 17:48

В Подмосковье задержали охотившегося на нянь серийного убийцу

В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Богородского округа Подмосковья задержан по подозрению в серии убийств девушек. 46-летний мужчина заманивал жертв через сайты с объявлениями, предлагая работу няни, сообщает управление СК РФ по региону.

Следствие установило, что в ноябре 2025 года правоохранительные органы получили обращения от матери 19-летней жительницы города Королева и сестры 25-летней москвички с заявлением о безвестном исчезновении девушек. Обе они проживали в доме обвиняемого в Подмосковье: одна пропала 27 июля, другая — 27 октября текущего года.

Третьей потерпевшей удалось сбежать из дома обвиняемого. Она была найдена в больнице Волгоградской области. Во время допроса она рассказала, что мужчина, применяя насилие, заставлял ее употреблять наркотики. Другие девушки пока не найдены.

Ранее стало известно, что серийного убийцу Виталия Исупова, зверски убившего восемь человек в Пермском крае и Удмуртии, включая ребенка, парализовало в колонии. Теперь он передвигается по ИК «Белый лебедь» в Соликамске на инвалидной коляске и надеется на УДО.

Россия
Московская область
погибшие
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва, Петербург, Казань: AirAsia планирует связать Россию со всей Азией
Появились кадры обмена телами погибших солдат
Голограмма, бессмертие и парики на продажу: что ждет Пугачеву в 2026 году
В Венгрии потребовали от Украины отчитаться о потраченных средствах ЕС
Тосненский механический завод начнет поставлять спецтехнику странам БРИКС
В ДНР сообщили об эффективной деятельности русского подполья на Украине
Хабенский, маньяки и Камбербэтч: новинки кино, которые нельзя пропустить
Раскрыты детали работы России по кибербезопасности со странами БРИКС
Вмятина на двери? Подскажем, как своими руками выправить дефект за 30 минут
В ДНР назвали причину медленного продвижения ВС РФ под Красноармейском
Россиян хотят лишить программ лояльности в маркетплейсах
Легендарная актриса поддержала Кардашьян после провала сериала
Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки
В ГД объяснили, почему ЕС пытается замять коррупционный скандал на Украине
Суд отправил в колонию регионального министра
В России стартовала «Елка желаний»
В Госдуме раскрыли количество сэкономленных за 2025 год средств
«Даже Оруэлл не додумался»: Захарова назвала санкции США идиотизмом
Стало известно, как россиянам помогут в борьбе с кибермошенниками
«Предать забвению подвиги»: Захарова напомнила Парижу о долге перед Россией
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.