В Подмосковье задержали охотившегося на нянь серийного убийцу В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек

Житель Богородского округа Подмосковья задержан по подозрению в серии убийств девушек. 46-летний мужчина заманивал жертв через сайты с объявлениями, предлагая работу няни, сообщает управление СК РФ по региону.

Следствие установило, что в ноябре 2025 года правоохранительные органы получили обращения от матери 19-летней жительницы города Королева и сестры 25-летней москвички с заявлением о безвестном исчезновении девушек. Обе они проживали в доме обвиняемого в Подмосковье: одна пропала 27 июля, другая — 27 октября текущего года.

Третьей потерпевшей удалось сбежать из дома обвиняемого. Она была найдена в больнице Волгоградской области. Во время допроса она рассказала, что мужчина, применяя насилие, заставлял ее употреблять наркотики. Другие девушки пока не найдены.

