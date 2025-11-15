Инсульт, паралич: как сидит «чайковский маньяк» Исупов, выйдет ли по УДО

Серийный убийца из Перми может выйти на свободу из-за недуга, сообщили СМИ. Зверски убивший восемь человек, включая ребенка, Виталий Исупов приговорен к пожизненному заключению. Сейчас мужчина парализован. Подробности о том, позволяет ли это просить об УДО, могут ли выпустить преступника — в материале NEWS.ru.

Чем известен серийный убийца Исупов

Бывший милиционер Виталий Исупов отбывает пожизненный срок в колонии «Белый лебедь» в Соликамске. Его преступления раскрывались не сразу. Сначала убийцу, которого еще называют «чайковским маньяком» из-за города в Пермском крае, приговорили к 22 годам за расправу над бизнесменом.

Когда он уже был за решеткой, следователи начали раскрывать другие убийства, совершенные им вместе с подельником Юрием Плехановым. Все преступления были совершены в период нулевых, мотивом была нажива. В те годы Исупов работал старшим оперуполномоченным Чайковского ОВД, поэтому мастерски заметал следы.

Тело первой жертвы Исупова — пропавшего без вести в феврале 2000 года водителя Андрея Обжорина — обнаружили лишь спустя 15 лет после убийства по наводке Плеханова.

Всего через три дня после расправы над водителем преступники застрелили семейную пару владельцев местной чебуречной. Денег в их доме не нашлось, поэтому убийцы забрали золотые украшения. Они подбросили в квартиру жертв документы убитого водителя, а в его жилище — патроны, чтобы запутать следствие.

Уже летом преступная пара убила местного бизнесмена, его сожительницу и девятилетнюю дочь от первого брака, которая приехала к отцу всего на один день. Еще одной жертвой Исупова стал его знакомый, с которым произошла ссора. Тело мужчины так и не нашли. По словам Плеханова, он помогал напарнику избавляться от трупа — тело расчленили и сбросили в реку.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2001 году Исупов убил своего одноклассника за пьяную шутку: тот приставил к его виску ручку и сказал: «Страшно? Не бойся, я пошутил!» После этого Исупов утопил мужчину в ванной, отрезал ему голову и оставил прямо в квартире покойного.

В феврале 2016 года Исупова приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Он пытался обжаловать приговор в Верховном суде. Плеханов получил 24 года колонии строгого режима — срок был уменьшен из-за того, что мужчина сотрудничал со следствием. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Исупова вменяемым.

Что известно о ходатайстве об УДО Исупова

Уже находясь в заключении по первому делу, Исупов перенес два инсульта. Он передвигался по колонии на инвалидной коляске. СМИ утверждают, что позже у убийцы случился третий инсульт.

Также, по информации журналистов, на фоне инсультов у него развилась эпилепсия и парализовало большую часть тела. Журналисты утверждают, что адвокат убийцы подавал ходатайство на освобождение по УДО, но оно было отклонено. Двое сыновей Исупова намерены добиваться освобождения убийцы, отмечают СМИ.

Администрация колонии подселила к парализованному убийце соседа, который помогает ухаживать за ним и в случае припадков должен вызывать сотрудников ИК. Отмечается, что сокамерника Исупова полностью освободили от другой работы.

При этом пресс-служба ГУ ФСИН России по Пермскому краю опровергла информацию о прошении об освобождении убийцы. В ведомстве подчеркнули, что в их адрес такие обращения не поступали.

Могут ли Исупова выпустить по УДО

Дела о серийных убийствах, особенно с убийством ребенка, относятся к разряду преступлений максимальной общественной опасности, пояснил в беседе с NEWS.ru юрист Дмитрий Григорьев. Он считает, что шансы Юсупова выйти по условно-досрочному освобождению крайне низкие.

«Практика российских судов в таких случаях традиционно крайне жесткая, и суды, как правило, считают, что характер преступления сам по себе свидетельствует о длительно сохраняющейся общественной опасности личности. И даже длительное нахождение в исправительном учреждении или ухудшение здоровья эту позицию, как правило, не изменяют», — указал он.

Адвокат отметил, что для применения УДО необходимо соблюсти ряд условий: отбыть установленную часть срока, минимум две трети для особо тяжких преступлений, доказать исправление, а именно не только не иметь взысканий от администрации, но и длительное время заниматься трудовой деятельностью, иметь положительную характеристику.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В таких делах, как показывает практика, суды требуют особенно убедительных доказательств исправления», — отметил Григорьев.

Еще одно условие — это возмещение вреда родственникам погибших, указал юрист.

«И здесь важно понимать, что тяжелое состояние осужденного, в том числе и его инвалидность, паралич после инсульта, не является самостоятельным условием для освобождения в рамках УДО. Это может, конечно, рассматриваться как смягчающее обстоятельство, но закон предусматривает отдельный порядок освобождения по болезни», — объяснил Григорьев.

Он уточнил, что освобождение по болезни и УДО — это разные процедуры. Освобождение по болезни применяется только при наличии заболеваний, установленных специальным перечнем постановления правительства РФ, и должно подтверждаться медицинской комиссией, подчеркнул юрист.

«Но и в таких случаях суды подходят к вопросу очень осторожно, особенно когда речь идет о преступлениях против жизни нескольких погибших. И здесь учитывается баланс между гуманностью и интересами безопасности общества», — отметил Григорьев.

Если суд отказывает в УДО, то по закону осужденный имеет право повторно ходатайствовать о нем после истечения шестимесячного срока, объяснил юрист. Он добавил, что, по статистике последних лет, по преступлениям против жизни доля удовлетворенных ходатайств об УДО является одной из самых низких, а по делам, связанным с серийными убийствами, удовлетворение ходатайств единичное.

«Даже серьезное ухудшение здоровья осужденного вряд ли станет решающим фактором. И суды в подобных ситуациях, как правило, считают, что принцип справедливости и защита общества имеют приоритет», — резюмировал специалист.

С ним согласен юрист Александр Карабанов. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что по категориям дел, подобных делу Исупова, не может быть досрочного освобождения ни по состоянию здоровья, ни по другим причинам.

«Человек должен нести за это полное наказание. У нас государство очень жестко реагирует на такого рода злодеяния, и никакой поблажки серийным убийцам быть не может. Это тоже один из элементов профилактики таких преступлений», — подчеркнул Карабанов.

