14 ноября 2025 в 12:44

Забитый оружием грузовик пытался прорваться в исправительную колонию

В Каменске-Уральском забитый оружием грузовик пытался прорваться в колонию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Забитый оружием, гранатами и тактическим обмундированием грузовик пытался прорваться на территорию колонии № 47 в городе Каменске-Уральском Свердловской области, заявили в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону. По информации ведомства, машина должна была увезти из исправительного учреждения изготовленную продукцию деревообработки.

Однако в кабине водителя был найден опасный груз — автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактические шлемы, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и многое другое. Мужчину допрашивают сотрудники МВД и ФСБ. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном приобретении оружия, а также о незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее стало известно, что серийного убийцу Виталия Исупова, зверски убившего восемь человек в Пермском крае и Удмуртии, включая ребенка, парализовало в колонии. У 59-летнего мужчины случилось уже три инсульта. На фоне этого у него развилась эпилепсия. Теперь он перемещается по учреждению в инвалидной коляске.

