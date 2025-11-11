Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 09:35

Тело пенсионера с отрезанными гениталиями обнаружили в колодце

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В испанской деревне Лоренцана найдены останки 63-летнего мужчины с признаками жестокого насилия, передает Daily Express. Тело было обнаружено в колодце на территории частного дома.

Владелец участка и дома стал жертвой чудовищного преступления: его гениталии были отрезаны, а тело — сброшено в колодец. По версии полиции, неизвестные убили человека и скрыли следы преступления, сбросив останки в колодец.

Правоохранители изучают несколько гипотез случившегося, включая возможность ритуального убийства и акта возмездия. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, а территория вокруг места преступления оцеплена для продолжения расследования.

Ранее в штате Джаркханд, Индия, была обнаружена мертвая 17-летняя девушка. Голова подростка находилась на небольшом расстоянии от туловища, что указывает на жестокость преступления. По информации полиции, убийца, вероятно, был знаком с жертвой. В результате предварительного расследования возникли подозрения в спланированном убийстве.

До этого в лесопарке Екатеринбурга было найдено тело женщины со срезом на шее. Погибшая была обнажена, при ней было только кольцо. Тело обнаружил местный житель во время пробежки.

