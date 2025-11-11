Тело пенсионера с отрезанными гениталиями обнаружили в колодце В Испании неизвестные кастрировали пенсионера и сбросили его тело в колодец

В испанской деревне Лоренцана найдены останки 63-летнего мужчины с признаками жестокого насилия, передает Daily Express. Тело было обнаружено в колодце на территории частного дома.

Владелец участка и дома стал жертвой чудовищного преступления: его гениталии были отрезаны, а тело — сброшено в колодец. По версии полиции, неизвестные убили человека и скрыли следы преступления, сбросив останки в колодец.

Правоохранители изучают несколько гипотез случившегося, включая возможность ритуального убийства и акта возмездия. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, а территория вокруг места преступления оцеплена для продолжения расследования.

