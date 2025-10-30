Обезглавленный труп женщины обнаружили в лесопарке В екатеринбургском лесопарке нашли тело женщины с отрезанной головой

Обезглавленный труп женщины с ровным срезом на шее обнаружили в лесопарке Екатеринбурга, сообщает Telegram-канал Baza. Тело было полностью обнажено, при себе погибшая имела только кольцо на пальце.

По информации источника, труп обнаружил местный житель во время утренней пробежки в Юго-Западном лесопарке. На месте работают правоохранители, которые прочесывают территорию в поисках головы жертвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в канале.

Ранее в Санкт-Петербурге на полигоне по хранению отходов было обнаружено тело мужчины, выгруженное вместе с мусором. По предварительным данным, тело нашли 29 октября после разгрузки мусоровоза на территории Волхонского шоссе.

До этого в Свердловской области найдено тело пропавшего 24 октября предпринимателя Ильгара Ханаданова, дело расследуется как убийство. В СМИ отметили, что 49-летний бизнесмен исчез при загадочных обстоятельствах после телефонного звонка, во время которого разговор шел на повышенных тонах. Тело мужчины обнаружили спустя пять дней после исчезновения.