01 декабря 2025 в 21:52

Петербуржцы обнаружили кучу коровьих голов рядом с детской площадкой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В поселке Петро-Славянка Колпинского района Санкт-Петербурга местные жители обнаружили свалку разлагающихся коровьих голов, выброшенных на газон около мусорных контейнеров, передает 78.ru. Останки животных, по словам очевидцев, лежат с конца ноября в непосредственной близости от детской площадки, что создает угрозу для здоровья детей.

Дети играют неподалеку от этой антисанитарии, подвергая свое здоровье реальной опасности, — возмутились местные жители.

Активисты уже направили жалобы в администрацию района, городской комитет по благоустройству, прокуратуру и на имя городского губернатора.

Ранее сообщалось, что в Тюмени неизвестные зарезали барана во дворе жилого дома. Группа из семи человек вытащила животное из автомобиля и заколола его в непосредственной близости от детской спортивной площадки. После этого тушу погрузили в машину и скрылись с места происшествия, оставив после себя лужу крови и следы шерсти.

До этого в Новой Москве мигранты зарезали и разделали барана прямо на детской площадке у многоквартирного дома. Все произошло в Троицком административном округе во дворе ЖК «Ирландский квартал».

