10 ноября 2025 в 18:26

Неизвестные зарезали барана около детской спортивной площадки

Семь человек зарезали барана во дворе тюменской многоэтажки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени неизвестные зарезали барана во дворе жилого дома, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, группа из семи человек вытащила животное из автомобиля и заколола его в непосредственной близости от детской спортивной площадки. После этого тушу погрузили в машину и скрылись с места происхождения, оставив после себя лужу крови и следы шерсти.

Местные жители немедленно обратились в правоохранительные органы. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее в Новой Москве мигранты зарезали и разделали барана прямо на детской площадке у многоквартирного дома. Все произошло в Троицком административном округе во дворе ЖК «Ирландский квартал».

До этого сообщалось, что в Донецке очевидцы сняли на камеру мужчину, который сначала намеренно сбил коз, а затем добил их на месте. По данным свидетелей, водитель перерезал животным горло прямо на проезжей части. Инцидент произошел рядом с больницей № 16.

Тюмень
бараны
животные
дети
