«Забивал скот»: сын обезглавленной женщины сделал шокирующее признание

Сын уроженки одной из стран Центральной Азии, тело без головы которой нашли в Екатеринбурге, признался в ее убийстве, передает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, подозреваемый сообщил о своем поступке двум родственникам, но те из страха не стали рассказывать о случившемся правоохранителям. По версии следствия, убийство матери он совершил на почве неприязненных отношений.

Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык, — сказано в сообщении.

Накануне утром, 30 октября, в Юго-Западном парке Екатеринбурга обнаружили обезглавленный обнаженный труп. В управлении Следственного комитета подтвердили, что речь шла о женщине, личность которой на тот момент не удалось установить. Отдельно тело обследуют медики, лаборанты проведут ДНК-экспертизу.

До этого в Свердловской области было найдено тело пропавшего 24 октября предпринимателя Ильгара Ханаданова, дело расследуется как убийство. В СМИ отметили, что 49-летний бизнесмен исчез при загадочных обстоятельствах после телефонного звонка, во время которого разговор шел на повышенных тонах. Тело мужчины обнаружили спустя пять дней после исчезновения.