Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 11:39

Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым

В Свердловской области нашли убитым пропавшего бизнесмена Ханаданова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области найдено тело пропавшего 24 октября предпринимателя Ильгара Ханаданова, дело расследуется как убийство, сообщает E1.RU. По информации издания, 49-летний бизнесмен исчез при загадочных обстоятельствах после телефонного звонка, во время которого разговор шел на повышенных тонах.

Тело мужчины обнаружили спустя пять дней после исчезновения, при этом еще 26 октября в лесу нашли его автомобиль — белый Mercedes со следами крови внутри. Как рассказали изданию родственники, Ханаданов не имел финансовых конфликтов и не делил бизнес, а встречался только с проверенными людьми в публичных местах. Брат предпринимателя предположил, что убийца был хорошо знаком жертве, поскольку, по его мнению, родственник вряд ли бы поехал на спонтанную встречу в лес.

Ранее в Санкт-Петербурге на полигоне по хранению отходов было обнаружено тело мужчины, выгруженное вместе с мусором. По предварительным данным, тело нашли 29 октября после разгрузки мусоровоза на территории Волхонского шоссе.

трупы
бизнесмены
Свердловская область
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голые супруги устроили бои на проезжей части
Стало известно, могут ли Усольцевы оставаться в живых спустя месяц без еды
«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному
Политолог ответил, зачем США просят КНР урегулировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ
В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания
Песков не подтвердил экспертные контакты России и США о ядерном разоружении
Кардиолог объяснил, как поддержать здоровье сосудов
В Кремле надеются, что Трамп правильно проинформирован об испытаниях России
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Песков раскрыл, назначены ли переговоры Путина с Си Цзиньпином
В Кремле отреагировали на заявления Трампа об испытании ядерного оружия
В Кремле рассказали, находятся ли в тупике переговоры России и США
Песков заявил, что испытания «Буревестника» никак не относятся к ядерным
В Британии призвали к срочным переговорам США и России
Песков рассказал об ответе России на нарушение ядерного моратория
Песков раскрыл, вступили ли Россия и США в новую гонку вооружений
Стилист рассказал о трендовых оттенках окрашивания волос на зиму
«Новатэк» призвал к международной кооперации для освоения Арктики
Москвичей призвали прекратить подкармливать грачей
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.