Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым

В Свердловской области найдено тело пропавшего 24 октября предпринимателя Ильгара Ханаданова, дело расследуется как убийство, сообщает E1.RU. По информации издания, 49-летний бизнесмен исчез при загадочных обстоятельствах после телефонного звонка, во время которого разговор шел на повышенных тонах.

Тело мужчины обнаружили спустя пять дней после исчезновения, при этом еще 26 октября в лесу нашли его автомобиль — белый Mercedes со следами крови внутри. Как рассказали изданию родственники, Ханаданов не имел финансовых конфликтов и не делил бизнес, а встречался только с проверенными людьми в публичных местах. Брат предпринимателя предположил, что убийца был хорошо знаком жертве, поскольку, по его мнению, родственник вряд ли бы поехал на спонтанную встречу в лес.

