30 октября 2025 в 11:07

Труп выпал из мусоровоза при выгрузке отходов на полигоне

В Петербурге на полигоне отходов обнаружено тело мужчины из Вологодской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на полигоне по хранению отходов обнаружено тело мужчины, выгруженное вместе с мусором, сообщили в пресс-службе СК по городу. По предварительным данным, тело было обнаружено 29 октября после разгрузки мусоровоза на территории Волхонского шоссе. При осмотре места происшествия внешних признаков насильственной смерти не выявили.

В ходе проверки в ведомстве установили, что погибший являлся уроженцем Вологодской области и не имел постоянного места жительства в Петербурге. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины смерти мужчины.

Ранее в лесном массиве близ Ивделя Свердловской области было обнаружено обезглавленное тело. Находка была сделана работниками железнодорожной службы. В ходе первоначального осмотра на месте происшествия обнаружены личные вещи погибшего: очки, зажигалка и кошелек.

До этого в подмосковной Балашихе в сгоревшем доме были найдены тела супругов. У женщины обнаружены ножевые ранения, мужчина умер от отравления угарным газом. При осмотре были найдены ритуальные когти для забора крови, оккультные книги, метлы и символы пентаграмм.

трупы
Санкт-Петербург
полигоны
мусор
