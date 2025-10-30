Труп выпал из мусоровоза при выгрузке отходов на полигоне

Труп выпал из мусоровоза при выгрузке отходов на полигоне В Петербурге на полигоне отходов обнаружено тело мужчины из Вологодской области

В Санкт-Петербурге на полигоне по хранению отходов обнаружено тело мужчины, выгруженное вместе с мусором, сообщили в пресс-службе СК по городу. По предварительным данным, тело было обнаружено 29 октября после разгрузки мусоровоза на территории Волхонского шоссе. При осмотре места происшествия внешних признаков насильственной смерти не выявили.

В ходе проверки в ведомстве установили, что погибший являлся уроженцем Вологодской области и не имел постоянного места жительства в Петербурге. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины смерти мужчины.

