22 октября 2025 в 10:11

Россиянам рассказали, чем грозит выгул собак на детских площадках

Юрист Хаминский: выгул собак на детских площадках карается штрафом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гражданам России грозит штраф до 3 тыс. рублей за выгул собак на огороженных детских и спортивных площадках, а также возле учебных заведений, сообщил юрист Александр Хаминский РИА Новости. Ключевым нововведением стало четкое определение территорий, где запрещено находиться с животными, сказал эксперт, комментируя новый закон, подписанный мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ключевое нововведение — конкретизация зон, где выгул запрещен. Нарушением считается появление с собакой на огороженной территории детской или спортивной площадки, школы или дошкольного учреждения. Штраф для гражданина — до 3 тыс. рублей, для юридических лиц — до 30 тыс. рублей, — сказал юрист.

Ранее в Москве было возбуждено первое в России административное дело о нарушении правил содержания домашних животных. Жительница столицы получила штраф за оставленную на улице собачью мочу и намерена обжаловать это решение в судебном порядке.

Кроме того, депутаты Госдумы разработали поправки к законодательству, расширяющие перечень потенциально опасных пород собак и ограничивающие выгул крупных животных для отдельных категорий граждан. В новый список могут быть включены ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры.

собаки
детские площадки
штрафы
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
