17 октября 2025 в 00:49

Первая обладательница штрафа за собачью мочу решила его обжаловать

RT: москвичка хочет обжаловать штраф за неубранную мочу за собакой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве возбуждено беспрецедентное административное дело о нарушении правил содержания домашних животных. Жительница столицы получила первый в России штраф за неубранную собачью мочу и намерена его оспаривать, сообщает издание RT со ссылкой на саму горожанку.

Как установила административная комиссия, основанием для привлечения к ответственности послужили записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие инцидент в апреле 2025 года. По словам оштрафованной, жалобу на нее подала соседка, с которой сложились конфликтные отношения. Женщина подробно описала историю противостояния, начавшегося с криков из окна и переросшего в прямую конфронтацию.

Москвичка подчеркнула, что в сентябре соседка начала целенаправленно преследовать ее во время прогулок с питомцем. Дело об административном правонарушении будет направлено на рассмотрение в Симоновский районный суд столицы. Гражданка намерена добиваться отмены штрафа, считая его вынесение необоснованным.

Если мы просто заплатим, такой прецедент позволит штрафовать кого угодно. <...> Мы будем оспаривать это дело до конца, — заявила она.

Ранее сообщалось, что сумма штрафа составляет 1,5 тыс. рублей. По словам наказанной, ей есть что предъявить против скандальной соседки — та постоянно разбрасывает по двору отраву в попытке убить домашних питомцев жителей многоэтажки.

Москва
штрафы
собаки
моча
