Житель Петербурга набросился на 10-летнего ребенка из-за игры в мяч

Неизвестный набросился на десятилетнего ребенка, который играл в футбол с друзьями во дворе ЖК на Фермском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка.ру». По словам отца пострадавшего, конфликту предшествовало грубое замечание от нападавшего в адрес детей.

Подошел и сделал замечание, что нельзя играть в мяч вне футбольной площадки. Говорил достаточно грубо. Сын ему ответил: «Где такие правила и почему всем можно, а мне нельзя», — приводит издание слова отца.

После этого, по словам мужчины, незнакомец на какое-то время удалился, а по возвращении начал проявлять агрессию к мальчику, пытался утащить его в угол, где нет камер видеонаблюдения, однако они были, и все действия нападавшего попали на видео. Камеры зафиксировали, как он схватил мальчика за шею, оттащил в укромное место и нанес несколько ударов по рукам. Затем злоумышленник загнал ребенка в тупик и с силой толкнул его в стену.

Нападавшим оказался сосед семьи, в присутствии представителя ТСЖ на него было написано заявление в полицию, агрессора увезли в отдел. У ребенка были диагностированы ушиб мягких тканей затылка, шеи и левого предплечья, зафиксированы следы удушения. Не исключена закрытая черепно-мозговая травма.

