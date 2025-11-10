Пенсионер предстанет перед судом за похищение убийцы дочери

Француз Андре Бамберски добился суда над предполагаемым убийцей своей дочери спустя 27 лет после трагедии, пишет газета The Guardian. Теперь сам пенсионер также предстанет перед правосудием по обвинению в похищении человека, организованном с целью добиться возмездия.
История началась в 1990 году, когда дочь Бамберски Калинка погибла во время отдыха с матерью и отчимом Дитером Кромбахом. На теле несовершеннолетней девочки обнаружили многочисленные следы инъекций и повреждения гениталий, однако уголовное дело тогда возбуждено не было.
Отец погибшей на протяжении многих лет настаивал на версии об умышленном убийстве, утверждая, что Кромбах ввел девочке сильнодействующие препараты и изнасиловал ее. Несмотря на то что немецкого врача заочно привлекли к ответственности, он избежал ареста и скрывался от правосудия.
Исчерпав легальные способы борьбы, Бамберски организовал похищение Кромбаха с привлечением частных детективов. Преступника доставили во Францию, где он наконец предстал перед судом, однако теперь обвинения предъявлены и самому пенсионеру. Как заявил Бамберски, основная часть его борьбы завершена, но окончательное успокоение наступит только после вынесения приговора виновному.
Ранее в Багратионовском районе Калининградской области полиция задержала 60-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего сына своей знакомой. Пресс-служба УМВД России по региону уточнила, что в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанес ребенку не менее двух ударов ножом.