10 ноября 2025 в 13:50

Пенсионер предстанет перед судом за похищение убийцы дочери

Guardian: житель Франции добился суда над убийцей своей дочери спустя 27 лет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Француз Андре Бамберски добился суда над предполагаемым убийцей своей дочери спустя 27 лет после трагедии, пишет газета The Guardian. Теперь сам пенсионер также предстанет перед правосудием по обвинению в похищении человека, организованном с целью добиться возмездия.

История началась в 1990 году, когда дочь Бамберски Калинка погибла во время отдыха с матерью и отчимом Дитером Кромбахом. На теле несовершеннолетней девочки обнаружили многочисленные следы инъекций и повреждения гениталий, однако уголовное дело тогда возбуждено не было.

Отец погибшей на протяжении многих лет настаивал на версии об умышленном убийстве, утверждая, что Кромбах ввел девочке сильнодействующие препараты и изнасиловал ее. Несмотря на то что немецкого врача заочно привлекли к ответственности, он избежал ареста и скрывался от правосудия.

Исчерпав легальные способы борьбы, Бамберски организовал похищение Кромбаха с привлечением частных детективов. Преступника доставили во Францию, где он наконец предстал перед судом, однако теперь обвинения предъявлены и самому пенсионеру. Как заявил Бамберски, основная часть его борьбы завершена, но окончательное успокоение наступит только после вынесения приговора виновному.

Ранее в Багратионовском районе Калининградской области полиция задержала 60-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего сына своей знакомой. Пресс-служба УМВД России по региону уточнила, что в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанес ребенку не менее двух ударов ножом.

