14 ноября 2025 в 12:50

Слухи об освобождении серийного убийцы Исупова дошли до ФСИН

ФСИН опровергла просьбы серийного убийцы Виталия Исупова об УДО

Информация о прошении об УДО серийного убийцы Виталия Исупова, отбывающего пожизненный срок, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба ГУ ФСИН России по Пермскому краю. В ведомстве подчеркнули, что в их адрес такие обращения не поступали.

Информация не соответствует действительности, — отметили в региональном ФСИН.

По данным СМИ, Исупов якобы попросил об освобождении из-за ухудшения здоровья. По этой информации, он пережил три инсульта, у него развилась эпилепсия, парализована большая часть тела, и в колонии он передвигается в инвалидной коляске.

Исупов служил старшим оперуполномоченным в Чайковском. После увольнения в 2000 году он убил семейную пару и их девятилетнюю дочь. В феврале 2016 года его приговорили к пожизненному заключению. Наказание он отбывает в колонии особого режима «Белый лебедь» под Соликамском.

Ранее стало известно, что квартиру казанского маньяка Игоря Птицына продадут ради выплаты части компенсаций жертвам и их родственникам. Сначала приставы не могли выставить ее на торги, потому что это его единственное жилье и добровольно терять квартиру мужчина не соглашался.

