Стало известно, чем занимался обвиняемый в убийствах нянь в Подмосковье Подозреваемый в убийствах нянь Артамошин был судим за угон и кражу техники

Обвиняемый в похищениях и убийствах нянь в Подмосковье Дмитрий Артамошин совместно с подельниками крал технику и угонял автомобили, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, делал он это с помощью наркотических веществ.

Как стало известно SHOT, Артамошин попадал в руки полиции в 2004 и 2010 годах за угон и воровство. В одном случае вместе с подельниками он опоил охранников, чтобы проникнуть в магазин.

Кроме того, согласно информации SHOT, Артамошин вместе с женой воспитывал девятилетнего сына. Весной он объявил о пропаже жены и предложил 100 тысяч рублей за информацию о ней, одновременно участвуя в поисках и воспитывая ребенка в одиночку. По версии следствия, мужчина насиловал жену и также заставлял ее употреблять наркотики.

Ранее следствию стало известно, что обвиняемый Артамошин заманивал жертв через объявления о поиске няни для сына в соцсетях. На собеседованиях в СНТ «Звезда» он усыплял девушек наркотиками, а затем, удерживая, насиловал их. Однако одна из жертв смогла сбежать и обратилась в полицию, благодаря чему было возбуждено уголовное дело.

