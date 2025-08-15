Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 12:33

HR-эксперт оценил возможное ужесточение требований к курьерам

HR-эксперт Мурадян: судимых граждан лучше не брать в курьеры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Судимым гражданам нужно запретить работать курьерами, рассказал 360.ru HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян, комментируя соответствующее предложение депутатов Госдумы. По его словам, доставщикам еды также нужно иметь медицинские книжки.

Вы представляете, домой приходите, а там ребенок открывает. Или человек грабил дома, а там какая-нибудь бабуля немощная, которой заказали доставку, — подчеркнул Мурадян.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что обсуждаемый в Сети заработок курьеров в 200 тысяч рублей в месяц не является гарантированным, так как итоговая сумма зависит от количества заказов. По его словам, штрафы со стороны работодателя могут лишить курьера существенной части заработка.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо решать проблему перекоса на рынке, в результате которого курьер может зарабатывать больше инженера. Он подчеркнул, что реальное производство из жизни никуда не ушло и переток кадров оттуда может со временем обернуться большими проблемами.

курьеры
судимости
Россия
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Избившую дочь женщину из Подмосковья призвали к ответственности
Кинолог рассказал, почему собаки любят охотиться на за тапками
От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР
Магнитные бури сегодня, 15 августа: что завтра, скачки давления, стресс
В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру
Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы
Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни
В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск
Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью
В Сети появилось предсказание Жириновского Трампу по встрече на Аляске
В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом
В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске
Лучшие собаки-компаньоны: ТОП-10 пород
Цвет настроения — Melke: выбираем окна под интерьер
Режим ЧС ввели в Камчатском крае
Врач рассказала, как силовые тренировки могут быть опасными для сердца
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.