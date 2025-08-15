HR-эксперт оценил возможное ужесточение требований к курьерам HR-эксперт Мурадян: судимых граждан лучше не брать в курьеры

Судимым гражданам нужно запретить работать курьерами, рассказал 360.ru HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян, комментируя соответствующее предложение депутатов Госдумы. По его словам, доставщикам еды также нужно иметь медицинские книжки.

Вы представляете, домой приходите, а там ребенок открывает. Или человек грабил дома, а там какая-нибудь бабуля немощная, которой заказали доставку, — подчеркнул Мурадян.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что обсуждаемый в Сети заработок курьеров в 200 тысяч рублей в месяц не является гарантированным, так как итоговая сумма зависит от количества заказов. По его словам, штрафы со стороны работодателя могут лишить курьера существенной части заработка.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо решать проблему перекоса на рынке, в результате которого курьер может зарабатывать больше инженера. Он подчеркнул, что реальное производство из жизни никуда не ушло и переток кадров оттуда может со временем обернуться большими проблемами.