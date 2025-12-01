День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:58

Судимые за кражи и наркотики чиновники возглавили сельсоветы

Хинштейн: некоторые главы сельсоветов региона были судимы за наркотики и кражи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Главы сельсоветов одного из районов Курской области привлекались к уголовной ответственности за кражу и наркотики, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на заседании облправительства. По его словам, также есть чиновники, которые были судимы не один раз.

Смотрю, один из районов, не буду называть какой, чтобы главе стыдно особо не было, сразу несколько глав сельсоветов с судимостью. Один дважды судим за кражу — ч. 2 ст. 158 УК РФ. Другой в 2018, 2021 годах судим за наркотики — ч. 1 ст. 228 УК РФ, а также по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. — NEWS.ru) судим в 2021 году, — сообщил Хинштейн.

Глава региона усомнился в том, что люди, которые два раза нарушали Уголовный кодекс, могут возглавлять сельсоветы. По словам Хинштейна, будет продолжена работа по увольнению чиновников с сомнительной репутацией.

Ранее губернатор сообщил, что несколько десятков сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области были уволены из-за уголовного прошлого. Хинштейн добавил, что закрывшиеся вакансии собираются заполнять через программы «Курск! Герои» и «Губернаторский резерв».

Александр Хинштейн
чиновники
судимости
статьи
