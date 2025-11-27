«Власть — не клуб по интересам»: Хинштейн взялся за чиновников-уголовников

Несколько десятков сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области уволены из-за уголовного прошлого, сообщил губернатор Александр Хинштейн в комментарии ТАСС. По его словам, «система власти — не клуб по интересам».

Пока несколько десятков человек или уволены, или переведены на должности, не связанные с управленческими распорядительными функциями. Дальше буду ждать доклад от подчиненных, — отметил Хинштейн.

Губернатор отметил, что власть должна «очищаться» от людей с сомнительной репутацией. По его словам, повышенные требования не касаются водителей и сторожей, однако обязательны для руководителей учреждений.

Хинштейн добавил, что закрывшиеся вакансии собираются заполнять через программы «Курск! Герои» и «Губернаторский резерв». Подводя итоги первого года работы, он заявил, что главным результатом считает «возвращение доверия жителей».

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей России поддержала возбуждение уголовного дела против зампредседателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой. Речь идет о возможном получении взятки в особо крупном размере.