Высшая коллегия приняла решение по делу замглавы суда Курска ВККС согласилась на возбуждение дела против замглавы суда Курска Петровой

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации удовлетворила ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой, передает корреспондент ТАСС. Речь идет о возможном получении взятки в особо крупном размере.

В решении ВККС указано, что представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было полностью удовлетворено. Таким образом, снято процессуальное препятствие для начала уголовного преследования в отношении Петровой.

Согласно материалам проведенной проверки, судья могла получить 3 млн рублей через посредника за назначение подсудимой по делу об особо крупном мошенничестве наказания, не связанного с лишением свободы. Указанная сумма была передана за гарантированное смягчение приговора.

Сама Петрова полностью отрицает свою причастность к преступлению. Она заявила, что уголовное преследование является спланированной акцией мести за ее профессиональную судебную деятельность.

Ранее сообщалось, что судья Адам Воитлев из Адыгеи может стать фигурантом уголовного дела по статье о взятке. Соответствующее согласие дала Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Специалисты рассмотрели представление главы СК России о даче согласия на возбуждение дела.