24 ноября 2025 в 14:00

Против судьи из региона могут возбудить дело из-за взятки

Судья Воитлев из Адыгеи может стать фигурантом уголовного дела о взятке

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Судья Адам Воитлев из Адыгеи может стать фигурантом уголовного дела по статье о взятке, передает ТАСС. Соответствующее согласие дала Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Специалисты рассмотрели представление главы СК России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение дела.

Коллегия рассмотрела представление председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Воитлева Адама Нуриевича, — говорится в сообщении.

Уголовное дело пройдет по ч. 6 ст. 290 УК России о получении взятки в особо крупном размере. Коллегия решила удовлетворить представление главы СК РФ.

По версии следователей, Воитлев получил с помощью посредника в нескольких траншах 2,5 млн рублей. Взамен он снял арест с имущества подсудимого Савченко, которого обвиняли в особо крупном мошенничестве. При этом судья не явился на заседание ВККС.

Ранее Бастрыкин завел уголовное дело против судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Женщину обвиняют по статье о получении взятки.

