20 ноября 2025 в 20:44

Теща обвиняемого в убийствах нянь россиянина пыталась отсудить внука

Теща обвиняемого в убийствах нянь Артамошина пыталась забрать внука через суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Теща Дмитрия Артамошина, обвиняемого в серийных убийствах девушек в Подмосковье, пыталась забрать девятилетнего внука через суд, сообщил Telegram-канал Mash. По ее словам, ребенка нужно было забрать из семьи после того, как ее дочь уехала от мужа.

В материалах дела сказано, что Елена Ф. в апреле подала иск о лишении родительских прав Дмитрия и Полины и передаче ей внука. Однако заявление не рассмотрели, и производство по делу не началось.

По данным источника, в том же месяце мальчик сломал руку. Предполагается, что травма могла быть получена во время семейного конфликта между родителями.

Артамошина задержали 20 ноября по подозрению в убийстве двух девушек. По версии следствия, 46-летний мужчина заманивал жертв через сайты с объявлениями, предлагая работу няни.

В ноябре 2025 года в полицию обратились мать 19-летней жительницы Королева и сестра 25-летней москвички. Они сообщили, что девушки пропали без вести. Третьей потерпевшей удалось сбежать из дома обвиняемого. Она попала в больницу Волгоградской области и написала заявление в полицию.

