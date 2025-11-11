Емельяненко и Волочкова отправились в рехаб Емельяненко и Волочкова прошли антиалкогольную терапию в реалити

Боец MMA Александр Емельяненко и балерина Анастасия Волочкова стали участниками антиалкогольного реалити «Звезды под капельницей» на канале «Пятница!». Проект, стартующий 14 ноября, собрал известных персон для прохождения реабилитации.

В селебрити-рехабе появится еще один участник — Александр Емельяненко. Боец поделится своей историей зависимости и сделает шаг навстречу переменам, — сообщили на канале.

Для 44-летнего бойца это очередная попытка справиться с алкогольной зависимостью, ранее омрачившей его карьеру тюремным сроком и скандалами. Среди других участников — Никита Джигурда, Маша Малиновская и звезда «Пацанок» Hofmannita. Волочкова призналась, что проект помог ей помириться с Джигурдой, а блогер ГАБАР назвал Емельяненко «самым мудрым дедом».

Ранее боец MMA сообщил, что его выписали из больницы после успешного завершения курса лечения. Чемпион проходил терапию в медицинском центре при МГУ. До этого спортсмена госпитализировали из-за неврологических проблем. Емельяненко уже рассказывал о серьезных проблемах со здоровьем, включая потерю способности ходить из-за повреждения спинного мозга грыжей.