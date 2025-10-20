Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 20:23

Российский боец MMA Александр Емельяненко выписался из больницы

Александр Емельяненко Александр Емельяненко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец MMA Александр Емельяненко сообщил в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что его выписали из больницы после успешного завершения курса лечения. Чемпион проходил терапию в медицинском центре при МГУ.

Спасибо вам большое, доктора, за все, что вы делаете! — написал Емельяненко.

Спортсмен уточнил, что его состояние улучшилось после госпитализации. 43-летний Емельяненко имеет в профессиональной карьере 30 побед, 10 поражений и одну ничью.

Ранее Емельяненко госпитализировали из-за неврологических проблем. Спортсмен уже рассказывал о серьезных проблемах со здоровьем, включая потерю способности ходить из-за повреждения спинного мозга грыжей. Кроме того, он перенес операцию на позвоночнике в институте Склифосовского.

До этого в Москве во время спартакиады в Академии спорта «Динамо» 40-летнего спортсмена экстренно госпитализировали после потери сознания и наступления клинической смерти. Мужчину доставили в одну из столичных больниц.

Кроме того, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, восстанавливающийся после тяжелой черепно-мозговой травмы, произошедшей в 2013 году, сделал важный шаг вперед: он подписал шлем для благотворительного мероприятия. Это стало первым публичным признаком его прогресса.

