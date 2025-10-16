Во время спартакиады спортсмен чуть не умер на глазах у зрителей

В Москве во время спартакиады 40-летнего мужчину срочно госпитализировали из Академии спорта «Динамо», сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, ему стало плохо на соревнованиях, спортсмен потерял сознание, у него наступила клиническая смерть.

Пострадавшего экстренно увезли в одну из столичных больниц. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее известная эфиопская бегунья Шеварге Алене скончалась в возрасте 30 лет во время тренировки в Аддис-Абебе. Причина смерти победительницы Стокгольмского марафона — 2025 пока не установлена. Спортсменка была немедленно госпитализирована, однако врачи не смогли ее спасти.

До этого трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла во сне на 47-м году жизни из-за оторвавшегося тромба. Как сообщил ее наставник, в последнее время спортсменка, являвшаяся 11-кратной чемпионкой России и заслуженным мастером спорта, помогала тренерскому составу, не занимаясь активными выступлениями.

Кроме того, польский гонщик Артур Сенковский погиб во время ралли в Нысе: он врезался в дерево и оказался взаперти в загоревшейся машине. Его штурмана госпитализировали с тяжелыми травмами. Организаторы прервали соревнования досрочно.