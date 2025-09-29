Тренер раскрыл причину смерти трехкратной чемпионки мира по боксу Синецкой

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая скончалась из-за оторвавшегося тромба, заявил в беседе с ТАСС тренер спортсменки Виктор Веселов. По его словам, в последнее время боксерша не занималась спортом, а в основном помогала тренерскому составу.

Оторвался тромб. <...> В последнее время спортом не занималась. Помогала тренерам. Жила в селе Кочубеевское в Ставропольском крае, — рассказал Веселов.

Синецкая умерла на 47-м году жизни во сне. Она была одиннадцатикратной чемпионкой России и пятикратной чемпионкой Европы. Также на ее счету — серебро и бронза чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы. В 2003 году получила звание заслуженного мастера спорта.

Ранее скончалась известная эфиопская бегунья на длинные дистанции и победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене. Ей было 30 лет. Спортсменке стало плохо во время тренировки в Аддис‑Абебе. Ее экстренно госпитализировали, однако спасти Алене медикам не удалось.

До этого стало известно, что воспитанника лондонского ФК «Арсенал» Билли Вигара ввели в искусственную кому после того, как спортсмен получил серьезную травму мозга. Во время матча против «Вингейт и Финчли» 20 сентября футболист врезался в бетонную стену.