Отцу Меган Маркл ампутировали ногу из-за тромба

Отцу герцогини Сассекской Меган Маркл Томасу из-за тромба ампутировали ногу ниже колена, сообщает Metro. По данным издания, 81-летний Томас Маркл срочно доставлен в больницу из дома на Филиппинах, ноги он лишился 3 декабря.

Его нога посинела, а затем почернела. Все происходило очень быстро. Я отвез его в местную больницу, там сделали несколько томографий и УЗИ и сказали, что ногу нужно ампутировать, — сказал его сын Томас-младший.

По его словам, иного выхода не было, от ампутации зависела жизнь мужчины. Отцу герцогини Сассекской предстоит еще одна операция, ему удалят тромб из левого бедра.

Томас Маркл в 2018 году перенес два сердечных приступа перед свадьбой дочери и британского принца Гарри. Три года назад у мужчины был тяжелый инсульт. После того, как Маркл вышла замуж за принца Гарри у нее сложились напряженные отношения с отцом.

