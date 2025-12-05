ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 17:49

Отцу Меган Маркл ампутировали ногу из-за тромба

Томас Маркл Томас Маркл Фото: Gb News/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Отцу герцогини Сассекской Меган Маркл Томасу из-за тромба ампутировали ногу ниже колена, сообщает Metro. По данным издания, 81-летний Томас Маркл срочно доставлен в больницу из дома на Филиппинах, ноги он лишился 3 декабря.

Его нога посинела, а затем почернела. Все происходило очень быстро. Я отвез его в местную больницу, там сделали несколько томографий и УЗИ и сказали, что ногу нужно ампутировать, — сказал его сын Томас-младший.

По его словам, иного выхода не было, от ампутации зависела жизнь мужчины. Отцу герцогини Сассекской предстоит еще одна операция, ему удалят тромб из левого бедра.

Томас Маркл в 2018 году перенес два сердечных приступа перед свадьбой дочери и британского принца Гарри. Три года назад у мужчины был тяжелый инсульт. После того, как Маркл вышла замуж за принца Гарри у нее сложились напряженные отношения с отцом.

Ранее Меган Маркл заподозрили в присвоении чужого брендового платья. Поводом для обвинений стал снимок, который супруга принца Гарри разместила в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На фото Меган накрывает праздничный стол, будучи одетой в изумрудное платье бренда Galvan.

Меган Маркл
ампутации
тромбы
тромбозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не по кайфу»: СК возбудил дело после тренировки бойца поп-ММА с памятником
Помощник Путина оценил возможность нового саммита России и США
Путин раскрыл, что придаст импульс отношениям России и Индии
В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции
Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке
Москва рассчитывает на откровенность Вашингтона
В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине
Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году
«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске
Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди
Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром
Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву
Путин рассказал об атмосфере на переговорах России и Индии
Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте
15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа
«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год
Делегации новых регионов России получили приглашение от Никарагуа
В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок
Опубликованы кадры приема Путина у президента Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.