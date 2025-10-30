Кардиолог объяснил, как поддержать здоровье сосудов

Правильная пища поможет сохранить эластичность сосудов, снизить воспаление и поддержать нормальный уровень свертываемости крови, рассказал РИАМО врач-кардиолог Евгений Кокин. Он посоветовал есть овощи, фрукты, орехи, рыбу и морепродукты.

Включайте пряности и зелень. Чеснок, имбирь, куркума и петрушка помогают поддерживать сосудистый тонус и снижают воспаление, — рассказал Кокин.

Кардиолог также предупредил, что сахар, жирная пища и чрезмерное количество соли оказывают негативное воздействие на здоровье сосудов. Он посоветовал ограничить сладкие напитки и вредную пищу, чтобы снизить вероятность образования тромбов.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что чрезмерное употребление кофе может способствовать развитию варикозного расширения вен. По его словам, людям со склонностью к этому заболеванию стоит с осторожностью относиться к напиткам, содержащим кофеин.