Россиянам назвали полезные для сосудов продукты

Сохранить эластичность кровеносных сосудов помогут киви и гречка, заявила кардиолог Полина Савина. По ее словам, которые передает Lenta.ru, они богаты витамином С и рутином.

Полиненасыщенные жирные кислоты помогают снижать уровень плохого холестерина, повышают эластичность сосудистой стенки и улучшают кровоток. В большом количестве они содержатся в скумбрии, палтусе, сельди, лососе, грецких орехах, семенах чиа и льна, — добавила кардиолог.

Савина рекомендовала добавить в рацион пищу, богатую витамином E, поскольку этот элемент является сильным антиоксидантом, защищающим сосуды от накопления «плохого» холестерина. Она предложила употреблять растительные масла (например, оливковое, льняное или подсолнечное), предпочтительно в составе холодных блюд, а также орехи, семена и авокадо.

Ранее сексолог Екатерина Матвеева рассказала, что для поддержания мужского здоровья особенно важны цинк и витамин D. Однако, по ее словам, дефицит этих элементов является практически неизбежным в современных условиях, даже при сбалансированном питании.