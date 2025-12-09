ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 09:05

Названы витамины и минералы, без которых угасает мужское здоровье

Сексолог Матвеева: для мужского здоровья особенно важны цинк и витамин D

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Для поддержания мужского здоровья особенно важны цинк и витамин D, заявила NEWS.ru сексолог Екатерина Матвеева. Однако, по ее словам, дефицит этих элементов является практически неизбежным в современных условиях, даже при сбалансированном питании.

Можно идеально питаться, но в современных реалиях дефицит некоторых полезных для здоровья элементов неизбежен. Цинк — это наш главный минерал, его нехватка чувствуется сразу: падает иммунитет, снижается мужской тонус. Витамин D — это больше чем витамин. Это гормон настроения, сил и той самой мужской энергии. Без него цинк может и не усвоиться как надо. Магний — наш антистресс, его вымывают кофе и тренировки. Без него нет сна, нервы ни к черту, мышцы в судорогах. Про омега-3 и говорить нечего — это смазка для всех систем, от мозга до суставов, — пояснила Матвеева.

Ранее офтальмолог Сабина Ашрафова заявила, что черника полезна для глаз исключительно при условии регулярного употребления. По ее словам, ягода обладает ценными свойствами, которые способствуют поддержанию здоровья не только зрительной системы, но и всего организма.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что сухофрукты могут быть опасны для людей с диабетом, инсулинорезистентностью и заболеваниями почек. По ее словам, это связано с высокой концентрацией сахара и некоторых минералов в этом продукте.

