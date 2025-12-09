Названы витамины и минералы, без которых угасает мужское здоровье Сексолог Матвеева: для мужского здоровья особенно важны цинк и витамин D

Для поддержания мужского здоровья особенно важны цинк и витамин D, заявила NEWS.ru сексолог Екатерина Матвеева. Однако, по ее словам, дефицит этих элементов является практически неизбежным в современных условиях, даже при сбалансированном питании.

Можно идеально питаться, но в современных реалиях дефицит некоторых полезных для здоровья элементов неизбежен. Цинк — это наш главный минерал, его нехватка чувствуется сразу: падает иммунитет, снижается мужской тонус. Витамин D — это больше чем витамин. Это гормон настроения, сил и той самой мужской энергии. Без него цинк может и не усвоиться как надо. Магний — наш антистресс, его вымывают кофе и тренировки. Без него нет сна, нервы ни к черту, мышцы в судорогах. Про омега-3 и говорить нечего — это смазка для всех систем, от мозга до суставов, — пояснила Матвеева.

