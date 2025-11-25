Меган Маркл заподозрили в клептомании

Актрису и герцогиню Сассекскую Меган Маркл заподозрили в присвоении чужого брендового платья, пишет Page Six. Поводом для обвинений стал снимок, который супруга принца Гарри разместила в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На фото Меган накрывает праздничный стол, будучи одетой в изумрудное платье бренда Galvan.

По информации издания Page Six, стоимость наряда достигает примерно $1695 (порядка 133 тысяч рублей). В этом образе супруга принца Гарри снималась в 2022 году для обложки журнала Variety. Источник в мире моды сообщил изданию, что госпожа Маркл забрала платье со съемок, не спрашивая разрешения у стилистов. Также нашлись и защитники актрисы, которые допустили, что все-таки герцогиня Сассекская попросила подарить ей вещь.

Нередко, когда герою съемки нравится что-то из нарядов и аксессуаров, он просит оставить их себе или купить. Обычно ему предлагают скидку, если дизайнер не может с ними расстаться, — сказал еще один источник.

Ранее Маркл в украшениях общей стоимостью около $241 тысячи (19 млн рублей) приготовила утку на День благодарения. На ней были кольцо Lorraine Schwartz стоимостью до $70 тысяч (5,5 млн рублей), бриллиантовое колье и золотой браслет Cartier за $18,7 тысячи (1,5 млн рублей) и обручальное кольцо за $150 тысяч (12 млн рублей).