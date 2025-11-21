Меган Маркл удивила дорогостоящим образом на День благодарения Меган Маркл на День благодарения приготовила утку

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл в украшениях общей стоимостью около $241 тысячи (19 млн рублей) приготовила утку на День благодарения, сообщает Daily Mail. Видео для бренда As Ever показало артистку в бордовом платье и дорогих ювелирных изделиях.

Образ Маркл включал кольцо Lorraine Schwartz стоимостью до $70 тысяч (5,5 млн рублей), бриллиантовое колье и золотой браслет Cartier за $18,7 тысячи (1,5 млн рублей) и обручальное кольцо за $150 тысяч (12 млн рублей). Бордовое платье бренда Heidi Merrick оценено в $495 (40 тысяч рублей).

Ранее поклонники заподозрили Маркл в беременности после публикации ее фото в закрытом наряде от организации Baby2Baby. Выбор свободного силуэта вызвал спекуляции о возможном округлении живота, однако официального подтверждения не последовало.

До этого издание Radar Online сообщило о возможном кризисе в браке Маркл и Гарри на фоне возвращения герцогини на съемочную площадку после шестилетнего перерыва. По данным инсайдеров, супруги отдалились друг от друга, а решение Меган сняться в комедии «Близкие друзья» расценивается как сигнал о готовности двигаться вперед без мужа.